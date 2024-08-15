«ЦСКА» в серии пенальти обыграл «Пари НН» в рамках Кубка России ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«ЦСКА» в серии пенальти обыграл «Пари НН» в рамках Кубка России

15.08.2024, 13:33, Новости
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14 августа 2024 года состоялись очередные матчи группового этапа Кубка России.

Первыми на поле вышли футболисты «ЦСКА» и «Пари НН», которые в стартовых поединках турнира потерпели поражение. Следить за результатами событий российского футбола стало очень просто благодаря мобильному приложению надежного букмекера – скачать Макслайн бесплатно можно на сайте «РБ».

Для обеих команд старт Кубка России получился неудачным – «ЦСКА» проиграл на выезде «Краснодару» 0:1, а «Пари НН» уступил «Ахмату» 1:4. Этот матч был важен с турнирной точки зрения, так как два подряд поражения заметно снижают шансы на выход в плей-офф.

Несмотря на статус хозяев и явных фаворитов, «ЦСКА» неудачно начал встречу и пропустил гол на 32-й минуте. Точный удар по воротам Владислава Торопа нанес нападающий из Гвинеи-Бисау Зе Турбо. Лишь во второй половине матча «Армейцам» удалось окончательно перехватить игровую инициативу. На 60-й минуте команда Николича сравняла счет, забитый мяч на свой счет записал Игорь Дивеев.

По итогу победитель противостояния определился в серии пенальти. Футболисты «ЦСКА» реализовали все свои попытки, в отличие от соперника. Промах с 11-метровой отметки от Гоцука и Стаматова принесли столичным «Армейцам» итоговую победу со счетом 2:1.




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