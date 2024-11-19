Выплата теннисистке из Рыбинска за золото первенства мира, серия побед ХК «Полет» и другие спортивные события

В регионе начала работу система финансовой поддержки. По результатам за 2024 год успешным спортсменам и их тренерам выплатят вознаграждения.

Футбольный клуб «Полет» одержал третью победу подряд. В букмекерских конторах принимают ставки на все спортивные дисциплины. На топовые матчи предоставляют доступ к онлайн-трансляциям. На сайте Betonmobile бетторам предлагают промокоды БК для получения бонусов, которые позволяют делать ставки за счет букмекера и изучать стратегии, не рискуя собственными деньгами.

12 и 13 ноября в Рыбинке встретились команды «Полет» и «Тайфун». Домашние матчи прошли в рамках НМХЛ. В двух встречах рыбинская команда одержала победу в основное время. Матчи завершились со счетом 5:1 и 4:2. До этого хоккеисты одержали победу над лидерами из Санкт-Петербурга – «Динамо-576». Теперь клубу предстоит длительный гостевой выезд. На свой лет игроки вернуться в последних числах декабря. Кстати, Винлайн букмекерская контора предлагает клиентам выгодные коэффициенты на ставки. Заключать пари можно в лайве и прематче, в том числе разрешается делать долгосрочные прогнозы на несколько месяцев вперед.

В регионе запустили систему финансовой поддержки атлетов. Размер выплат зависит от значимости соревнования, занятого места и возраста спортсмена. Например, за медаль, полученную на чемпионате мира, атлетам выплатят до 300000 рублей, чемпионата Европы – до 100000 рублей, первенства РФ – до 30000 рублей. Финансовую поддержку также окажут тренерам, воспитавшим чемпионов. Известно, что спортсменке из Рыбинска Диане Израйлевой, которая завоевала золото на первенстве мира по пляжному теннису, будет выплачено поощрение до конца года.

14-17 ноября в Смоленске прошел 3-й этап Кубка РФ по шорт-треку. Рыбинцы привезли 7 медалей. Илона Мищенко среди юниоров завоевала серебро на дистанции 500 м и бронзу – на 1000 м. Среди взрослых спортсменов отличилась Вострикова, которая заработала золотую медаль на 1000 м, и серебряную – на 1500 м. У Серегиной две бронзы (500 и 1000 м). Среди мужчин отличился Дмитрий Топтыгин. Атлет завоевал на 1500 м бронзовую медаль.

Спортсмены смогли набрать рейтинговые очки, которые позволят принять участие в чемпионате РФ в декабре в Челябинске. Также атлеты прошли на финал Кубка РФ, который состоится в Санкт-Петербурге в феврале 2025-го.