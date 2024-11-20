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ОДК-Сатурн внедряет предложения сотрудников по улучшениям в области качества

20.11.2024, 9:09, Новости
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На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) сотрудники представили инициативы, которые направлены на совершенствование методов управления качеством и развитие компетенций специалистов.

В конкурсе, который был приурочен к Всероссийскому дню качества, приняли участие 16 подразделений ОДК-Сатурн. Экспертная комиссия оценивала предложения специалистов по совершенствованию системы качества, а затем достижения подразделений по реализации проектов. По итогам конкурса были определены лауреаты и дипломанты.

Лучшими функциональными подразделениями признаны отдел эксплуатационной и технической документации, производственно-учебный центр, конструкторский отдел камер сгорания и управление главного метролога. Среди производственных подразделений особо отмечены два механических цеха, сборочный и сборочно-испытательный, цех комплектования и упаковки изделий.

– Процессы, которые находятся в сфере деятельности управления главного метролога, непосредственным образом влияют на качество продукции. Мы представили на суд экспертов более 10 достижений в сфере обеспечения единства измерений. Важно, что конкурс охватывает как функциональные, так производственные подразделения. Каждый должен сознавать, какой вклад он вносит в обеспечение выпуска качественной продукции, — отметил главный метролог ОДК-Сатурн Дмитрий Барвинок.

Конкурс стал ключевым мероприятием Года качества, объявленного заместителем генерального директора-управляющим директором ОДК-Сатурн Виктором Поляковым. В 2024 году предприятие подтвердило соответствие системы менеджмента качества, производства, ремонта и технического обслуживания двигателей требованиям национальных стандартов.

– В основе качества продукции и услуг всегда лежит соблюдение требований. Они касаются не только самого продукта, но и затрагивают все процессы на рабочих местах в подразделениях. Выполнение требований документов находится в зоне ответственности каждого конкретного исполнителя и способствует созданию качественной и надёжной продукции, – сказал директор по качеству ОДК-Сатурн Александр Петров.

В планах предприятия на 2025 год – расширение внедрения цифровых технологий в области контроля качества, увеличение численности высококвалифицированных контролеров, реализация проектов, направленных на совершенствование системы обеспечения качества предприятия.


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