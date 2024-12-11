Арсен Захарян не сыграет за «Сосьедад» до конца года ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Арсен Захарян не сыграет за «Сосьедад» до конца года

11.12.2024, 16:21, Новости
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Переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» летом 2023 года наделал много шуму в России.

Если в дебютной кампании 21-летний полузащитник получал достаточно регулярной практики в главном испанском первенстве, то во второй кампании талантливого российского футболиста замучили травмы. Но и без него баскский клуб неплохо выступает на Ла Лиге, а если использовать бонусы в букмекерских конторах, представленные на портале Metaratings, то можно получить выгоду от любого события из мира футбола.

Арсен Захарян стал игроком «Сосьедада» летом 2023 года. Переход одного из самых талантливых игроков России обошелся испанскому клубу в 13 млн евро. В дебютной кампании бывший игрок «Динамо» появился на поле в рамках Ла Лиги 29 раз, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Также на его счету 5 эпизодических выходов в поединках Лиги Чемпионов.

На предсезонных сборах Арсен получил травму, из-за чего не провел ни одного матча в текущем сезоне. О состоянии Захаряна рассказал его агент Геннадий Голубин. «Не ждите моментального возвращения Арсена на поле. В 2024 году осталось не так много игр, даже если он начнет сейчас тренироваться с командой, будет сложно так быстро набрать форму. Вероятнее всего, в этом году мы не увидим его на поле».


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