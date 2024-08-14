«Локомотив» одержал выездную победу над «Оренбургом» в рамках Кубка России

Перед началом нового сезона поклонники «Локомотива» были скептично настроены по отношению будущего своей любимой команды, так как этим летом «Железнодорожники» продали многих лидеров.

Пять побед в шести матчах во всех турнирах – явно не то, чего ожидали эксперты и аналитики от коллектива Галактионова. Сможет ли столичный коллектив продлить победную серию в матче против «ЦСКА» в эти выходные? Анализируя котировки, который предоставил официальный сайт 1win , на котором вы всегда найдете тысячи вариантов пари на события РПЛ, становится понятно, что «Армейцы» являются фаворитами встречи.

Одержав три подряд победы во всех турнирах над «Ростовом», «Ахматом» и «Динамо Махачкала», «Локомотив» в приподнятом настроении отправился на матч Кубка России против «Оренбург». Гости вышли вперед уже на 8-й минуте благодаря реализованному пенальти в исполнении Тимура Сулейманова. Этот футболист еще в первом тайме забил второй гол, но форвард уральского клуба Джастин Куэро ответил ему дублем и сравнял счет.

Ключевой момент противостояния произошел на 82-й минуте, когда 19-летний нападающий «Локомотива» Вадим Раков забил с передачи Наира Тикнизяна и принес «Локо» итоговую победу со счетом 3:2. По итогам двух туров «Железнодорожники» возглавляют квартет B, где также выступают «Химки», «Оренбург» и «Ростов».