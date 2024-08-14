«Локомотив» одержал выездную победу над «Оренбургом» в рамках Кубка России
Перед началом нового сезона поклонники «Локомотива» были скептично настроены по отношению будущего своей любимой команды, так как этим летом «Железнодорожники» продали многих лидеров.
Пять побед в шести матчах во всех турнирах – явно не то, чего ожидали эксперты и аналитики от коллектива Галактионова. Сможет ли столичный коллектив продлить победную серию в матче против «ЦСКА» в эти выходные? Анализируя котировки, который предоставил официальный сайт 1win, на котором вы всегда найдете тысячи вариантов пари на события РПЛ, становится понятно, что «Армейцы» являются фаворитами встречи.
Одержав три подряд победы во всех турнирах над «Ростовом», «Ахматом» и «Динамо Махачкала», «Локомотив» в приподнятом настроении отправился на матч Кубка России против «Оренбург». Гости вышли вперед уже на 8-й минуте благодаря реализованному пенальти в исполнении Тимура Сулейманова. Этот футболист еще в первом тайме забил второй гол, но форвард уральского клуба Джастин Куэро ответил ему дублем и сравнял счет.
Ключевой момент противостояния произошел на 82-й минуте, когда 19-летний нападающий «Локомотива» Вадим Раков забил с передачи Наира Тикнизяна и принес «Локо» итоговую победу со счетом 3:2. По итогам двух туров «Железнодорожники» возглавляют квартет B, где также выступают «Химки», «Оренбург» и «Ростов».
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