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Снег достигнет нормы

03.12.2021, 7:07, Погода
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Зима в центрально-европейской части России резко стартовала с убедительных успехов… В виде снега.

В пятницу западно-восточный тропосферный перенос обеспечит приток влажного атлантического воздуха, из-за чего наступит слабая оттепель, что будет сопровождаться осадками в смешанной фазе, но преимущественно в виде мокрого снега, а значит, вряд ли нанесет ущерб снежному покрову, который к исходу дня останется на уровне 8-10 см, предупреждают метеорологи.

Ветреная, пасмурная погода, с периодическими снежными зарядами, а местами с морозом, сохранится и в первые декабрьские выходные.

В Москве 4-5 декабря ожидается от 0 до -3 градусов, а в Санкт-Петербурге и Ярославле в воскресенье резко похолодает – до -17.

На следующей неделе циклонические вихри активизируются, и будет преобладать зимний характер погоды с отрицательной температурой воздуха в среднем, соответствующей многолетней норме. Так что в ближайшую неделю прогнозируется около 30-40 мм осадков, что составляет более половины всего месячного объема снега.

Атмосферное давление в выходные – 7738-751 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 6 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 5 декабря было в 1959 году: -26,8 градуса. А в этот день 2008 года городе было тепло: +7,6 градуса.




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