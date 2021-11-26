Слякотные выходные ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Слякотные выходные

26.11.2021, 7:07, Погода
Теги: ,

Теплый атмосферный фронт скандинавского циклона, который открыл дорогу атлантическим воздушным массам принесет в центрально-европейскую часть России слякоть и оттепели.

Даже в ночные часы столбики термометров повысятся до нулевой отметки, а местами уйдут в слабый плюс. При этом в выходные ожидается пасмурная погода, с небольшими моросящими осадками смешанной фазы (в виде дождя и мокрого снега).

Температура будет повышаться до середины следующей недели, когда с запада подойдет активный циклон. Он окажется наиболее значительным по своему влиянию и создаст интригу дальнейшего развития погодного сценария при смене календарных сезонов, отмечают метеорологи.

27-28 ноября в Москве и Ярославле в дневные часы до 5 градусов тепла, ночью не ниже ноля. В Санкт-Петербурге холоднее (-2 … -3 градуса) – здесь циклон уже свое «отыграет».

Атмосферное давление в выходные – 745-739 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 28 ноября было в 1984 году: -24,2 градуса. А в этот день 1969 года в городе было тепло: +10,6 градуса.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / 16 вопросов и генерация

19.11 / «Ульрих» ворвется со снегом

12.11 / Местами снег и гололедица

08.11 / 37% ярославцев считают, что выходных должно быть больше

07.11 / В Рыбинске среди участников «Нашествия Дедов Морозов» разыграют 1000 сертификатов о вакцинации

01.11 / Проведение праздников на природе с заказом полевой кухни

30.10 / Безупречное качество треккинговых ботинок Grisport

29.10 / Бабье лето – 2

22.10 / Зима близко

15.10 / Ждем первый снег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика