Слякотные выходные

26.11.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Теплый атмосферный фронт скандинавского циклона, который открыл дорогу атлантическим воздушным массам принесет в центрально-европейскую часть России слякоть и оттепели.

Даже в ночные часы столбики термометров повысятся до нулевой отметки, а местами уйдут в слабый плюс. При этом в выходные ожидается пасмурная погода, с небольшими моросящими осадками смешанной фазы (в виде дождя и мокрого снега).

Температура будет повышаться до середины следующей недели, когда с запада подойдет активный циклон. Он окажется наиболее значительным по своему влиянию и создаст интригу дальнейшего развития погодного сценария при смене календарных сезонов, отмечают метеорологи.

27-28 ноября в Москве и Ярославле в дневные часы до 5 градусов тепла, ночью не ниже ноля. В Санкт-Петербурге холоднее (-2 … -3 градуса) – здесь циклон уже свое «отыграет».

Атмосферное давление в выходные – 745-739 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 28 ноября было в 1984 году: -24,2 градуса. А в этот день 1969 года в городе было тепло: +10,6 градуса.