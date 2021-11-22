Рыбинск. Криминальная хроника с 15 по 21 ноября

22.11.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража металлической двери

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Заволжье и сообщил о том, что при неизвестных обстоятельствах пропала металлическая дверь кладовки под балконом, а также металлическая мойка из кладовки. Ущерб от кражи заявитель оценил на сумму 10 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены двое подозреваемых неработающие местных жителей 1987 г.р., 1991 г.р. Подозреваемыми даны признательные показания, пояснили, что сдернули расшатанную металлическую дверцу кладовки, проникли внутрь и забрали находившуюся там металлическую мойку, затем вызвали грузовое такси и сдали похищенное в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В соответствии с ч. 2 ст. 158УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении жительницы Рыбинска возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)

Дознавателем МУ МВД России «Рыбинское» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Из образовательной организации в г. Рыбинске в полицию поступило сообщение о том, что девочка 2013 г.р. пришла на уроки с видимыми следами побоев. На место прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, вызвали бригаду скорой медицинской помощи. 7-летняя девочка была госпитализирована в медучреждение.

Сотрудниками полиции установлено, что побои ребенку нанесла мать 1988 г.р., за ошибки при выполнении домашнего задания.

В соответствии со ст. 156 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Кража тракторного прицепа с земельного участка

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже прицепа с земельного участка.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что неизвестные лица с земельного участка расположенного в с. Аксеново Рыбинского района похитили тракторный прицеп. Ущерб составил 50 тыс. рублей.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – житель микрорайона Северный 1980 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что обратил внимание на этот прицеп давно, так как он простаивал, и решил его похитить для собственного использования.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Сотрудниками ДПС ГИБДД в микрорайоне Веретье был остановлен автомобиль «Рено Дастер», под управлением мужчины 1982 г.р., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который ранее уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Позднее сотрудниками ДПС ГИБДД в микрорайоне Мариевка выявлен еще один аналогичный факт. Водитель автомашины «ВАЗ», житель микрорайона Скоморохова гора 1987 г.р. также управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее уже привлеченным к административной ответственности.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района 1959 г.р. с заявлением о пропаже банковской карты, с которой впоследствии были списаны денежные средства. Ущерб составил более 2500 рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что заявитель распивал спиртные напитки со своим знакомым, который воспользовался ситуацией, похитил карту, после чего оплатил ею покупки бесконтактным способом в магазинах города.

Участковыми уполномоченными полиции установлена личность подозреваемого, им оказался ранее судимый местный житель 1987 г.р.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемым даны признательные показания. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Рыбинске полицейскими изъята марихуана и конопля

Сотрудниками ОНК МУ МВД России «Рыбинское» выявлен факт хранения наркотических средств.

В ходе проверки информации граждан, сотрудниками полиции выявлен факт хранения наркотиков: в квартире дома по улице Герцена было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.

В результате исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД, установлено, что изъятое — это наркотическое средство марихуана, общей массой 140,6 гр. и части растения конопля массой 188,2 гр. Установлен подозреваемый мужчина 1990 г.р., который пояснил, что хранил наркотические средства по месту жительства с целью личного потребления.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

УМВД России по Ярославской области напоминает, что любой гражданин, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может сообщить данные сведения в полицию. Звоните по телефону 02, с мобильного – 102. Телефон доверия УМВД России по Ярославской области (4852) 73-10-50.