Каскад Верхневолжских участвует в акции РусГидро «Книжки в подарок»

16.11.2021, 9:20, Новости

Теги: Благотворительность, Каскад Верхневолжских ГЭС

В рамках благотворительной акции «Книжки в подарок», которую ежегодно проводит Группа РусГидро, гидроэнергетики Каскада Верхневолжских ГЭС передали в Ярославскую областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих новые наборы иллюстрированных тактильных книг для слабовидящих детей.

Каждый год слабовидящие дети получают в подарок от Каскада Верхневолжских ГЭС лучшие из развивающих книжек, способных привить детям с нарушением зрения любовь к чтению и стремление к познанию. Занятия со специальными книгами помогают в социальной адаптации, дарят радость разностороннего познания мира и общения со сверстниками.

Цветные иллюстрированные рельефные книги созданы благотворительным общественным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».

Дарение новых наборов книг маленьким слабовидящим детям традиционно проходит 13 ноября и приурочено к международному Дню слепых и Всемирному дню доброты.

В рамках реализации Программы корпоративной благотворительности РусГидро совместно с Фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» с 2007 года проводит акцию «Книжки в подарок», в ходе которой в специализированные учреждения для слабовидящих детей передаются развивающие и обучающие наборы книг. Издания не поступают в продажу, распространяются только бесплатно и адресно.

За время участия в акции «Книжки в подарок» ПАО «РусГидро» было передано более 2500 комплектов рельефных книг в детские сады, школы-интернаты, библиотеки от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского.