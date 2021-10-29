Бабье лето – 2

29.10.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

К последним выходным октября погода подготовила сюрприз для жителей средней полосы России. Разумеется, летнего тепла в это время года ждать уже не стоит – солнце-то осеннее, но будет тепло и без осадков.

Инициатива на синоптической карте центрально-европейской части России уже в пятницу начнет переходить к антициклону, который с каждым днем, усиливаясь, будет расширяться по площади и застолбит свои позиции на ближайшие дни. Это значит, что жителей большинство регионов ждут довольно погожие осенние деньки, а южные ветры, при этом, продолжат поставлять хорошо прогретые воздушные массы.

Так что, октябрь попрощается очень комфортной погодой.

30-31 октября днем в Москве до 14 градусов тепла, в Санкт-Петербурге и Ярославской области до +12. В ночные часы температура не ниже +4.

Впрочем, такая погода надолго не задержится – уже к середине следующей «нерабочей» неделе температура начнет понижаться и вновь пойдут дожди.

Атмосферное давление в выходные – 756-753 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 31 октября было в 1956 году: -13,9 градуса. А 30 октября 1967 года в городе было тоже тепло: +14,5 градуса.