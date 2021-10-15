Ждем первый снег

Атмосферные фронты и циклоны продолжат оказывать влияние в ближайшие дня на погоду в центрально-европейской части России.

Поэтому будет преобладать облачная погода, не обойдется без дождей, будет ветрено. Температура будет колебаться в небольших пределах, немного превышающих норму.

Погода в регионе поменялась довольно быстро, отмечают метеорологи – на смену погожему антициклону пришли атмосферные фронты циклонических вихрей. Один циклон приближается со стороны Скандинавии, а другой подбирается к столице с юга. Небо затянуло облаками, начались дожди. А циклон с Балкан принесет очередную порцию осадков.

Впрочем, уже в начале следующей недели ожидается первый снег.

В тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего ощутимо похолодает. Ночью столбики термометров понизятся и будут колебаться около нулевой отметки, днём уже не выше +3 … +8 градусов.

При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега. Однако он будет носить символический, локальный и скоротечный характер, то есть формирования снежного покрова не произойдет.

Что касается ближайших выходных, то в Москве в дневные часы до 11 градусов тепла, ночью не ниже +4. В Санкт-Петербурге и Ярославской области на пару градусов холоднее.

Атмосферное давление 16-17 октября – 747-745 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, до 7 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 17 октября было в 1996 году: -7,2 градуса. А 16 октября 1979 в городе было тепло: +17,8 градуса.