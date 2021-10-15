Ждем первый снег ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Ждем первый снег

15.10.2021, 7:07, Погода
Теги: ,

Атмосферные фронты и циклоны продолжат оказывать влияние в ближайшие дня на погоду в центрально-европейской части России.

Поэтому будет преобладать облачная погода, не обойдется без дождей, будет ветрено. Температура будет колебаться в небольших пределах, немного превышающих норму.

Погода в регионе поменялась довольно быстро, отмечают метеорологи – на смену погожему антициклону пришли атмосферные фронты циклонических вихрей. Один циклон приближается со стороны Скандинавии, а другой подбирается к столице с юга. Небо затянуло облаками, начались дожди. А циклон с Балкан принесет очередную порцию осадков.

Впрочем, уже в начале следующей недели ожидается первый снег.

В тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего ощутимо похолодает. Ночью столбики термометров понизятся и будут колебаться около нулевой отметки, днём уже не выше +3 … +8 градусов.

При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега. Однако он будет носить символический, локальный и скоротечный характер, то есть формирования снежного покрова не произойдет.

Что касается ближайших выходных, то в Москве в дневные часы до 11 градусов тепла, ночью не ниже +4. В Санкт-Петербурге и Ярославской области на пару градусов холоднее.

Атмосферное давление 16-17 октября – 747-745 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, до 7 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 17 октября было в 1996 году: -7,2 градуса. А 16 октября 1979 в городе было тепло: +17,8 градуса.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

08.10 / Золотая осень уходит

01.10 / Золотая осень

29.09 / Как выбрать мужское термобелье?

24.09 / Сентябрь не радует «бабьим летом»

22.09 / Система отопления на Полиграфе восстановлена

17.09 / Погода в дни выборов не порадует

13.09 / В Рыбинске начинается отопительный сезон

10.09 / В выходные потеплеет. Ненадолго

03.09 / Холодная осень проветрит выходные

27.08 / Последние выходные лета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика