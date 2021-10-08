Золотая осень уходит

Мощный антициклон, обеспечивший центрально-европейскую часть России, помимо аномально высокого атмосферного давления сухой и умеренно тёплой погодой, сохранит свое влияние и в эти выходные.

Но силы его начнут слабеть, а значит, давление будет понижаться, и, хотя он удержит в регионе комфортную погоду, «бабье лето» совсем скоро закончится.

ЦФО «добрался» до пика атмосферного давления, и скоро начнется очень плавный «спуск», при этом показания барометров еще долго будут превышать средние многолетние значения, предупреждают метеорологи. А вот температурный режим будет вполне соответствует норме этих дней октября.

Из-за ясной погоды суточный ход температуры останется сильным. Ночью уже подмораживает, а днем вполне комфортные 8 … 13 градусов тепла.

9-10 октября в Москве и Санкт-Петербурге в дневные часы до +14 градусов и преимущественно солнечно, ночью не ниже +1. В Ярославле на пару градусов прохладнее.

В начале следующей недели солнечной погоды уже ждать не стоит, а температура понемногу начнет понижаться.

Атмосферное давление в выходные – 764-759 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 2 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 10 октября было в 1971 году: -5,4 градуса. А в этот день 2003 года в городе было очень тепло: +18,1 градуса.