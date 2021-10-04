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Рыбинск. Криминальная хроника с 27 сентября по 3 октября

04.10.2021, 7:07, Детали
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Полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи металла с территории предприятия

Сотрудниками полиции раскрыта кража металлических изделий с территории предприятия. Подозреваемый в совершении кражи неработающий житель поселка Копаево 1984 г.р.
Похищенные металлические изделия были обнаружены сотрудниками ГИБДД, когда подозреваемый перевозил их в грузовом автомобиле.
Полицейским он пояснил, что заметил металл на территории предприятия, а затем вызвал автомобиль, осуществляющий грузоперевозки для того, чтобы сдать лом в пункт приема. Сумма ущерба составила около 14,5 тысяч рублей.
Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.
В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Раскрыта кража металлических изделий в садоводческом товариществе

Сотрудниками ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское», находящимися на маршруте патрулирования, выявлен автомобиль, в багажнике которого перевозились похищенные металлические изделия.
В остановленном автомобиле такси находились двое местных жителей, которые перевозили в багажнике металлические изделия. Сотрудниками полиции установлена причастность пассажиров — неработающих мужчин 1999г.р. и 2000 г.р. к хищению данных металлических изделий с одного из участков в садоводческом товариществе на улице Ярославский тракт.
Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей.
Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.
В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи велосипеда

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о краже велосипеда, стоимостью около 7 тысяч рублей, который был оставлен без присмотра, в помещении на территории Рыбинского муниципального района.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» задержан подозреваемый в совершении кражи ранее судимый житель Тутаевского района 1987 г.р., которым даны признательные показания. Мужчина пояснил, что несколько дней назад освободился из мест лишения свободы, а велосипед похитил для личного пользования.
Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому судом избрана мера пресечения содержание под стражей. Похищенный велосипед изъят, расследование продолжается.
Сотрудники полиции проводят большую профилактическую работу по предупреждению хищений велосипедов. Создана специальная база, в которую любой желающий может внести сведения о своем велосипеде. Данные о велосипеде, его особых приметах, заносятся в специально разработанные для этого анкеты. Мероприятия проводятся всех районах области.
Данная информация существенно увеличивает шансы найти имущество в случае хищения и вернуть владельцу.
Внести данные о своем велосипеде в единую базу можно, обратившись в ближайший отдел полиции или к своему участковому.

Помните: единственный гарантированный способ защитить свое имущество от кражи – не оставлять его без присмотра.
В случае совершения кражи незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02, с сотового – 102.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службы безопасности банка, сотрудниками полиции.

В случае, если позвонившие по телефону интересуются вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждают, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, — прекратите телефонный разговор.
Полиция призывает граждан быть бдительными!
Чтобы сохранить при себе свои деньги:
— Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.
— Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.
— Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.




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