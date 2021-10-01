Золотая осень

Предстоящий октябрь будет противоположностью сентября, который выдался на 2-4 градуса ниже нормы, а по количеству осадков на 20-40 процентов перевыполнил климатический план.

По прогнозу метеорологов, в октябре, особенно в его первой половине, в центрально-европейской части России будет преобладать антициклональный, то есть, сухой тип погоды, благодаря чему относительно солнечных периодов прогнозируется больше обычного (по норме – это не более 2 ясных дней).

По температурному режиму первая часть месяца ожидается немного (на 1-2 градуса) теплее среднего. Ночами столбики термометров будут колебаться от +1 до +6 градусов, днем от +7 до +12.

Во второй половине октября усилится циклоническая деятельность, небо в основном будет пасмурное, зарядят дожди – прогнозируется 100% осадков от нормы, усилится ветер, показания термометров понизятся и вернутся в свое климатическое русло. Ночами воздух будет остывать до -2 … +3, днём не выше +3 … +8 градусов.

В ближайшие дни регион по-прежнему останется под влиянием обширного антициклона, раскинувшегося над европейской Россией. Атмосферное давление будет высоким.

2-3 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в дневные часы ожидается до 14 градусов тепла днем, и не ниже +4 в ночные часы. Осадков не ожидается.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные – 754-756 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 2 метров в секунду.