Рыбинск. Криминальная хроника с 13 по 19 сентября

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи денег, оставленных в банкомате

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи денег, оставленных пенсионеркой в банкомате.

Ранее в полицию обратилась женщина 1953 г.р. с заявлением о том, что пропали денежные средства, оставленные ею в банкомате, в сумме 10 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что женщина при совершении операции по снятию денег в банкомате, забыла их забрать из отсека для выдачи денежных средств. А когда вернулась к банкомату денег там не обнаружила.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи — мужчина 1961 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что заметив оставленные денежные средства в банкомате, решил воспользоваться ситуацией и похитил чужие денежные средства.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Ведется расследование.

В Рыбинске продолжается акция «Помоги пойти учиться»

В связи с наступлением нового учебного года сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Рыбинское» приняли участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться». Благотворительная акция проводится во взаимодействии с Департаментом дошкольного образования, которым были подготовлены подарочные наборы для школьников. Полицейские посетили несколько многодетных семей, а также детей, семьи которых оказались в сложной жизненной ситуации. Ребятам были вручены наборы канцелярских принадлежностей для школы.

Полицейские традиционно принимают участие в акциях, направленных на адресную помощь нуждающимся семьям с детьми. В рамках подобных мероприятий проводятся дополнительные профилактические беседы, как с детьми, так и с взрослыми.

Раскрыта кража телефона

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи сотового телефона.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о пропаже телефона, оставленного без присмотра на спортивной площадке. Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению кражи 16-летнего молодого человека, студента одного из колледжей. Он пояснил, что воспользовался удобной ситуацией, похитил чужое имущество, оставленное без присмотра. Похищенный телефон продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Будьте внимательны – не оставляйте свое имущество без присмотра, даже ненадолго. Оставленные личные вещи становятся легкой наживой для злоумышленников.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи телефона и денег

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи деньги и телефон у знакомого.

В МУ МВД России «Рыбинское» обратился мужчина с заявлением о том, что при неизвестных обстоятельствах у него пропал сотовый телефон и денежные средств в сумме 3000 рублей. Общий ущерб составил более 18000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлены обстоятельства совершения кражи и личность подозреваемого — неработающий, ранее судимый житель микрорайона Скоморохова гора 1983 г.р.

Установлено, что в ходе совместного распития спиртного с заявителем, в ходе конфликтной ситуации, подозреваемый воспользовавшись удобным моментом, незаметно похитил из кармана его брюк сотовый телефон и денежные средства.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное частично изъято.

Ведется расследование.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас, как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

В Рыбинске установлена подозреваемая в совершении кражи денег с банковской карты

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в совершении кражи денег с банковской карты.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от местной жительницы 1960 г.р. о том, что с банковской карты, которая находилась в утерянном ею кошельке, были сняты денежные средства в сумме около 2 тысяч рублей.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлена причастность к совершению кражи денежных средств женщины 1976 г.р., которая, воспользовалась чужой банковской картой, оплачивала покупки в магазинах.

Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что кошелек нашла при поездке в автомобиле такси и решила воспользоваться чужой банковской картой.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В Рыбинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении наркотиков

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками Рыбинской исправительной колонии №12 УФСИН России по Ярославской области совместно с сотрудниками ОНК МУ МВД России «Рыбинское» в вечернее время на территории, прилегающей к учреждению, задержан житель поселка Судоверфь 1990 г.р., у которого изъяты свертки с веществом внутри.

Согласно справке исследования установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством: метадон – массой 7,346 грамм.

Подозреваемым даны признательные показания. В настоящее время подозреваемый задержан.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Ведется следствие.

Раскрыта кража из торгового зала магазина бытовой техники

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи из магазина.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из торгового зала магазина, расположенного на улице Бабушкина был похищен товар – наручные часы. Ущерб составил более 23 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи – неработающий мужчина 1995г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что находясь в торговом зале, воспользовался ситуацией, и незаметно похитил часы.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Основные виды мошенничеств, будьте бдительны!

«Блокировка» банковской карты.

Запомните! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Никому не сообщайте секретный код из СМС-сообщений, PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Визит «социальных работников».

Полиция призывает граждан быть осторожными – мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие. Уважаемые пенсионеры, не вступайте в общение с незнакомыми людьми, не впускайте их в свой дом. Велика вероятность того, что «гости» могут оказаться мошенниками, совершить кражу, другие преступления. Социальные работники не приходят без предупреждения! Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом – сообщайте в полицию. Не будьте доверчивыми.

«Денежная реформа».

Предупреждаем – никакого обмена денег не проводится. Если к Вам пришли с таким предложением или под похожим предлогом, Вас просят предоставить имеющиеся денежные знаки для переписи номеров, не сомневайтесь – перед Вами мошенники. Сразу звоните в полицию по телефону «02», с сотового – «102».

Полиция обращается к жителям области – не уставайте напоминать Вашим пожилым родственникам о том, что пускать в дом незнакомцев, даже если они представились соцработниками или сотрудниками госучреждений, небезопасно. Выпишите и повесьте на видное место все важные номера телефонов, в том числе полиции. В случае если пришли неизвестные, пожилые родственники смогут позвонить в эти инстанции и проверить, действительно ли пришедшие работают там, обратиться в полицию.

Просьба «одолжить» в социальных сетях.

Уважаемые граждане – мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие.

Если в социальной сети пришло сообщение от друга, с просьбой о материальной помощи, и Вы готовы ее оказать, не спешите перечислять деньги. Удостоверьтесь, что Вам действительно пишет знакомый.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Рассылка вредоносных сообщений.

Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, полученные Вами от посторонних лиц в виде CMC и ММС-сообщений, а также электронных писем от неизвестных пользователей социальных сетей. Эти ссылки вероятнее всего приведут вас на зараженные ресурсы сети Интернет.

Полиция настоятельно рекомендует – не совершайте необдуманных действий. Помните! Только Вы сами, проявив бдительность и осторожность, можете уберечь себя от подобных неприятностей. Не будьте доверчивыми.

Сообщение о «выигрыше».

Полиция предупреждает: не верьте CMC-сообщениям и телефонным звонкам о крупных выигрышах. Будьте предельно осторожными при пользовании интернет-сайтами. Как только Вы сталкиваетесь с ситуацией, в качестве выхода из которой Вам предлагают финансовые вложения или необходимость сообщить конфиденциальны сведения (CVC-код карты, секретный код из CMC-сообщения и т.д.), проявите бдительность и благоразумие. Ни в коем случае не переводите денежные средства злоумышленникам и не сообщайте информацию о себе.

Будьте бдительны! Элементарные правила личной и финансовой безопасности должен знать каждый. Осторожно общайтесь с незнакомыми людьми. Проверяйте любую информацию, поступившую от неизвестных. Не спешите расстаться со своими сбережениями, посоветуйтесь с близкими, позвоните в полицию.

Если вы пострадали от преступных посягательств, звоните – «02», с сотового- «102».

Родственник «попал в беду».

Уважаемые граждане! Если Вам позвонили по телефону и сообщили, что у Вашего родственника неприятности и ему нужно передать или отправить деньги, не сомневайтесь: это мошенники! Техника сегодня позволяет подделать голос человека. Самое главное в данной ситуации – не волноваться и не поддаваться панике. Свяжитесь с близкими, проверьте информацию и сразу обращайтесь в полицию! Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям!

Следует помнить, что чем раньше пострадавший обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника. Позвонить в полицию можно по телефону «02», с мобильного телефона – «102».

Сделки через сайты бесплатных объявлений.

Полиция предупреждает, что пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

Чтобы сохранить при себе свои деньги нужно соблюдать простые правила:

– не переводите в качестве предоплаты деньги. Помните – осуществив

эту операцию, вы не получаете гарантий в получении приобретаемого товара.

– Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

– никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты для получения денежных средств от потенциального покупателя. Используйте иные альтернативные способы оплаты.

– не выполняйте указаний третьих лиц, для осуществления перевода достаточно данных, указанных на тыльной стороне банковской карты.

С начала сентября в регионе в полицию поступило одиннадцать сообщений о заблудившихся в лесах гражданах

С наступлением грибного сезона многие граждане выезжают в лес, но нередки случаи, когда долгожданные походы заканчиваются совсем нерадостно.

Лес – это зона повышенного риска, где непростительна беспечность.

Только в сентябре текущего года в территориальные отделы полиции Ярославской области поступило одиннадцать сообщений о заблудившихся в лесных массивах гражданах.

По всем таким обращениям незамедлительно организуются поисковые мероприятия с участием сотрудников органов внутренних дел, других заинтересованных ведомств, волонтеров, добровольцев.

На настоящее время в Рыбинском и Гаврилов-Ямском районах продолжаются поиски двоих граждан.

1 сентября 2021 года Грибашова Зинаида Васильевна 1941 г.р. ушла в лес в Рыбинском районе из СНТ «Петушки» Огарковского с.п. и не вернулась. Приметы: женщина на вид 80 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо худое, волосы седые, собраны в пучок, носит очки. Была одета в плащ темного цвета. На голове платок белого цвета. При себе имела ведро синего цвета.

11 сентября в районе деревни Никульцино Гаврилов-Ямского района ушел в лес Гриценко Виктор Афанасьевич 1939 г.р. Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью. Был одет в пиджак темного цвета в полоску, коричневые брюки, резиновые калоши, на голове синяя бейсболка. При себе имел желтое пластмассовое ведро, компас.

Информацию, которая может помочь в установлении местонахождения данных людей, просим сообщить в дежурную часть УМВД России по Ярославской области по телефону 72-48-11 или 02.

Полиция предупреждает: отправляясь в лес, позаботьтесь о личной безопасности. Не делайте этого, если вы не уверены, что сможете найти дорогу обратно. Не будьте самонадеянны – старайтесь не ходить за грибами или ягодами в одиночку, даже если уверены в том, что хорошо знакомы с местностью.

Обязательно возьмите с собой мобильный телефон. Перед выходом полностью зарядите его аккумулятор и пополните баланс. Изучите основные правила ориентирования в лесу. Обязательно возьмите с собой: фонарик, компас, спички, запас воды и еды.

Обращайте внимание на погодные условия – в пасмурную погоду поход лучше отложить. Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь. Обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, продолжительности похода, своевременно информируйте их об изменении своих планов. Если Вы – пожилой человек, воздержись от походов в лес в одиночку.

В случае если Вы все-таки заблудились, постарайтесь как можно скорее сообщить об этом в полицию по телефону «102».