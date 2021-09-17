Музей «Затопленные святыни Мологского края» приглашает на экскурсии

В Рыбинске открылся новый музей, посвященный усадьбам и храмам, затопленным водами Рыбинского водохранилища.

Благодаря современным технологиям посетители смогут почувствовать себя дайверами-исследователями, по сохранившимся фрагментам воссоздать 3D-модели утраченных зданий.

«Затопленные святыни Мологского края» стал третьим в Рыбинске музеем, посвященным теме затопленного города, и логичным дополнением и продолжением одной большой истории, но с вниманием к другим затопленным территориям, о которых мало кто слышал.

– Затоплена была огромная территория – 1/8 часть Ярославской области: Молога, Югская Дорофеева пустынь, Леушинский и Афанасьевский монастыри, усадьбы Иловна и Борисоглеб, принадлежащие Мусиным-Пушкиным, – рассказала экскурсовод Анастасия Макарова.

На протяжении пяти лет исследованиями занимаются настоящие энтузиасты. По подводным съемкам, находкам им удается восстанавливать утраченную историю. Например, большое панно с фотографией пристани у усадьбы Иловна наглядно показывает, как она выглядит сейчас под водой. Можно разглядеть основание усадебного дома, силуэты лестниц и арок. Дайверы в следующее погружение рассчитывают найти скульптуры львов, которые стояли на берегу.

Иллюстрируют рассказ экскурсовода предметы, поднятые во время подводных экспедиций: куски ограды и амбарные ключи, части фарфоровых фигурок и неплохо сохранившаяся посуда.

Совершенно новым для Рыбинска стали 3D-пирамиды с объемными моделями зданий, когда посетитель, наведя планшет на фрагмент экспоната в витрине, может на экране увидеть его воссозданным в электронном виде, в том числе колокол, который издает звук.

Работа по наполнению музея продолжается, в ближайшее время он будет пополняться новыми мультимедийными экспонатами.

Адрес музея: Волжская набережная, 69-75 (здание Красного гостиного двора). Вход в музейную экспозицию бесплатный. Заказать экскурсию и уточнить её стоимость можно по телефону: 8 (962) 203-97-93.