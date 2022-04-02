В Рыбинске состоится премьера документально-анимационного проекта «Живые Мемории»

16 апреля в рамках Дня памяти Мологи в большом зале Общественно-культурного центра в 16:00 состоится премьера второго сезона «Живых Меморий», продолжения просветительского киноальманаха, основанного на мемуарах о России.

Второй год подряд проект создаётся при поддержке Фонда президентских грантов.

Для рыбинцев в этом проекте самым важным и эмоционально близким будет серия, посвящённая «Запискам пойменного жителя» Павла Зайцева. Лицом и голосом серии стал Народный артист СССР Александр Коршунов.

— «Живые Мемории» — большой медиапроект и одновременно фильм-путешествие, погружающий зрителя в прошлое России XIX-XX вв. Оно оживает в личных, порой интимных воспоминаниях ее выдающихся деятелей.

В основе каждой из 10 серий, которая длится 7-11 минут, — личное свидетельство писателей, композиторов, художников, членов царской семьи, общественных деятелей того времени. Их подлинные и волнующие рассказы – идеальная возможность увидеть наше общее прошлое глазами очевидцев, — рассказывают авторы проекта.

Лицами и голосами второго сезона стали Инна Чурикова, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Виктория Исакова, Игорь Петренко, Антон Шагин, Владислав Ветров, Александр Клюквин, Александр Коршунов.

Они оживили воспоминания жены Фёдора Достоевского, дочери Льва Толстого, инженера и мецената Петра Перцова, крестьянина из Мологи Павла Зайцева.

«Живые Мемории» – масштабный медиапроект, он объединяет в себе жанры моноспектакля, анимации и документального сериала. Видеоряд создан ведущими художниками анимации, музыка написана современными композиторами. Все эпизоды составляют единый альманах, который показывается в городах, связанных с героями мемуаров.

Проект создан при поддержке Фонда президентских грантов и в партнерстве с музеями и университетами по всей стране: ﻿ Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка», Музей истории ГУЛАГа, Смоленский государственный университет, Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова. И, конечно же, музей Мологского края.

Авторы проекта – команда ktomy.media – Ирина и Михаил Разумовские.

16 апреля проект представят авторы – Михаил и Ирина Разумовские, а также режиссер и художник анимации «рыбинской» серии Вероника Непутина.

Пресс-служба администрации Рыбинска