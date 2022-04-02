В Рыбинске состоится премьера документально-анимационного проекта «Живые Мемории» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске состоится премьера документально-анимационного проекта «Живые Мемории»

02.04.2022, 11:17, Афиша
Теги: , , ,

16 апреля в рамках Дня памяти Мологи в большом зале Общественно-культурного центра в 16:00 состоится премьера второго сезона «Живых Меморий», продолжения просветительского киноальманаха, основанного на мемуарах о России.

Второй год подряд проект создаётся при поддержке Фонда президентских грантов.

Для рыбинцев в этом проекте самым важным и эмоционально близким будет серия, посвящённая «Запискам пойменного жителя» Павла Зайцева. Лицом и голосом серии стал Народный артист СССР Александр Коршунов.

— «Живые Мемории» — большой медиапроект и одновременно фильм-путешествие, погружающий зрителя в прошлое России XIX-XX вв. Оно оживает в личных, порой интимных воспоминаниях ее выдающихся деятелей.

В основе каждой из 10 серий, которая длится 7-11 минут, — личное свидетельство писателей, композиторов, художников, членов царской семьи, общественных деятелей того времени. Их подлинные и волнующие рассказы – идеальная возможность увидеть наше общее прошлое глазами очевидцев, — рассказывают авторы проекта.

Лицами и голосами второго сезона стали Инна Чурикова, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Виктория Исакова, Игорь Петренко, Антон Шагин, Владислав Ветров, Александр Клюквин, Александр Коршунов.

Они оживили воспоминания жены Фёдора Достоевского, дочери Льва Толстого, инженера и мецената Петра Перцова, крестьянина из Мологи Павла Зайцева.

«Живые Мемории» – масштабный медиапроект, он объединяет в себе жанры моноспектакля, анимации и документального сериала. Видеоряд создан ведущими художниками анимации, музыка написана современными композиторами. Все эпизоды составляют единый альманах, который показывается в городах, связанных с героями мемуаров.

Проект создан при поддержке Фонда президентских грантов и в партнерстве с музеями и университетами по всей стране: ﻿ Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка», Музей истории ГУЛАГа, Смоленский государственный университет, Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова. И, конечно же, музей Мологского края.

Авторы проекта – команда ktomy.media – Ирина и Михаил Разумовские.

16 апреля проект представят авторы – Михаил и Ирина Разумовские, а также режиссер и художник анимации «рыбинской» серии Вероника Непутина.

Пресс-служба администрации Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В Рыбинске отремонтируют участок берегоукрепления в микрорайоне Северный

22.12 / Каскад Верхневолжских ГЭС отметил День энергетика благотворительной акцией

16.12 / Очередной этап работ по берегоукреплению начнется в 2022 году в Рыбинске

18.11 / За 80 лет Рыбинская ГЭС выработала 79 млрд кВт·ч электроэнергии

29.10 / Ко дню памяти жертв политический репрессий

17.09 / Музей «Затопленные святыни Мологского края» приглашает на экскурсии

13.08 / В Рыбинске состоялась презентация музея «Затопленные святыни Мологского края»

05.08 / За I полугодие 2021 года Каскад Верхневолжских ГЭС выработал 940 млн кВт⋅ч

20.07 / День города на воде и в воздухе

14.07 / Рыбинск примет чемпионат России по парусному спорту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика