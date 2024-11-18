К Дню рождения Рыбинской ГЭС прошел гидроквиз для детей

Воспитанники детского сада № 115 и первоклассники школы № 28 приняли участие в новом экологическом проекте гидроэнергетиков «ГЭС: волшебная история энергии».

Мероприятие прошло к годовщине ввода в эксплуатацию первого гидроагрегата Рыбинской гидроэлектростанции. Организаторы занятий, специалисты отдела охраны окружающей среды администрации города Рыбинска и специалисты Рыбинской ГЭС, познакомили детей с интересными фактами о воде, рассказали об использовании энергии воды и выработке электричества, полезных привычках и бережном отношении к природным ресурсам.

В память о значимом событии в истории гидроэнергетики России участники проекта получили памятные подарки от Каскада Верхневолжских ГЭС.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»