Новости местной власти

25.08.2021, 16:04, Новости

Теги: Администрация, Благоустройство, Музей, Образование

На антитеррористическую защищенность рыбинских школ направят более 13 млн рублей

В образовательных учреждениях модернизируют комплексы видеонаблюдения, установят системы контроля и управления доступом и системы оповещения и управления эвакуацией. Работы проведут до конца года.

В 2021 году на укрепление антитеррористической защищенности рыбинских школ из областного и муниципального бюджетов направлено более 13 миллионов рублей.

— 70 % от суммы выделил регион, 30 % — это финансирование городского бюджета. На сегодняшний день деньги из области в Рыбинск поступили, готовится проектно-сметная документация. Оснащение школ антитеррористическими комплексами планируем закончить до конца года, — прокомментировала заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

В списке 14 школ. Все они будут оборудованы системой контроля и управления доступом, которая помогает предотвратить проникновение в школы посторонних лиц. Доступ учеников и педагогов в здания будет осуществляться по электронным пропускам. В восьми из этих образовательных учреждениях появятся системы оповещения и управления эвакуацией. Тринадцать из четырнадцати школ ждёт модернизация комплексов видеонаблюдения.

Список школ: №№ 1, 2, 4 , 5, 10, 12, 17, 20, 26, 27, 28, 30, 32, 44.

Процедура приемки детских садов, школ и учреждений дополнительного образования к новому учебному году была завершена в Рыбинске в начале августа.

В Рыбинске обрезают деревья, закрывающие дорожные знаки и светофоры

Основные работы специалисты предприятия «ДЭО» сейчас ведут в районах, где расположены школы и детские сады. Санитарная обрезка выполнена на улицах Моторостроителей, Куйбышева, Плеханова и Академика Губкина.

Кронирование — обрезка деревьев и кустарников проводится в Рыбинске с начала весны. Работники городского хозяйства формируют кроны деревьев для придания им формы и, чтобы задать правильное направление росту веток.

Вместе с формовкой ведётся санитарная обрезка. Она необходима там, где зелёные насаждения закрывают дорожные знаки, светофоры или подходы к пешеходным переходам. Сейчас специалисты ООО «ДЭО» основное внимание уделяют дорожной обстановке возле школ и детских садов. С началом учебного года количество детей-пешеходов на улицах увеличится, их безопасность в приоритете.

Поднятие кроны — удаление приствольной поросли рабочие проводят при помощи сучкорезов и пил.

— Мы срезаем небольшие ветки, деревья от этого не страдают. Опасность повредить зелёные насаждения есть в конце зимы и начале весны, когда происходит активное сокодвижение. Сейчас удалять приствольную поросль безопасно, — пояснила директор ООО «ДЭО» Елена Дементьева.

Срезанные ветки прямо на месте измельчает в щепу и опилки дробительная машина.

Мемориальные вещи генерала Батова пополнят рыбинские музеи

В ближайшее время фонды Рыбинского музея-заповедника, а также школьных музеев образовательных учреждений Рыбинска и района, носящих имя дважды Героя Советского Союза Павла Ивановича Батова, пополнятся новыми уникальными экспонатами. Дочери генерала передали часть личных вещей отца на родину – в Рыбинск. Это большая коллекция подарков и сувениров, которые хранились в личном кабинете в квартире Батова в Москве.

В подаренной коллекции, собранной за 25 лет, – парадная одежда, 53 поздравительных памятных адреса, холодное оружие, именная посуда и сувениры. Все это дарили Павлу Ивановичу Батову самые разные люди – от рабочих коллективов до руководителей союзных держав.

– Для историков и краеведов пополнение коллекции – это новый пласт для исследования, возможность посмотреть на личность с другой точки зрения: чем интересовался, что хранил. В предыдущий раз семья передала большое количество книг из личной библиотеки генерала, сейчас много вещей связанных с военной деятельностью. Это юбилейные медали стран, которые он освобождал, кусочек земли из Хатыни и останки самолета, обнаруженного в Белорусской земле, – рассказала Оксана Гожалимова, заместитель директор Рыбинского музея-заповедника.

Также в новой коллекции представлены сувениры из Венгрии, ГДР, Польши. Несколько предметов связаны с пребыванием Павла Ивановича во Вьетнаме. Особый интерес представляют подарки Батову от Хо Ши Мина. Это перламутровый портрет вьетнамского лидера и грейпфрут, который рос в личном саду. Фрукт удивительным образом сохранился до сегодняшнего дня.

– В семье многие годы бережно хранили вещи и документы, которые связаны с личностью Павла Ивановича Батова. Очень долгое время в его личный кабинет не заходили, оставляя все так, как было при жизни. И только в последние годы стали разбирать вещи и архивы. И мы искренне благодарны дочерям Наталье Павловне и Елене Павловне за такое теплое отношение к Рыбинску, – отметила Наталья Лобанова, специалист управления культуры.

Мемориальные вещи будут переданы в музей школы № 20, кадетского корпуса и Сретенской школы, а также в фонды Рыбинского музея-заповедника.