Рыбинский музей приглашает на открытие выставки и презентацию книги

1 апреля в Рыбинском музее-заповеднике пройдут два мероприятия: открытие выставки «Исчезающие и возрождающиеся города» и презентация книги Сергея Шокарева «Андрей Большой Углицкий».

Открытие выставки в 16 часов, презентация – в 17:00.

Героями выставки «Исчезающие и возрождающиеся города» являются семь исторических городов: Свияжск, Лаишево, Болгар, Сенгилей, Сызрань, Тольятти и исчезнувший город Молога. Все эти города в советское время пережили затопление, связанное со строительством гидроэлектростанций на Волге в 30-50-е годы XX века.

Выставка подготовлена сотрудниками Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» (Республика Татарстан). Она собрала материалы музея-заповедника «Остров-град Свияжск», Болгарского музея-заповедника, музея Лаишевского края, Сенгилеевского районного краеведческого музея, Рыбинского музея-заповедника, Краеведческого музея Сызрани и Тольяттинского краеведческого музея.

Представленная выставка — это попытка рассказать истории о нескольких городах Поволжья, которые на различных исторических этапах переживали моменты и события, приводящие практически к полному их исчезновению. В экспозиции через комплексы фотографий передаются истории о том, как жил и выглядел каждый город в старину, что происходило в переломные периоды, что осталось от исторического наследия потомкам, какие есть перспективы развития.

В 17 часов в художественной галерее музея будет представлена книга Сергея Шокарева «Андрей Большой Углицкий». Она посвящена личности углицкого князя в контексте средневековой истории Руси. В книге раскрываются взаимоотношения между братьями – великим князем московским Иваном III и Андреем Большим Углицким. Большое внимание уделяется местной истории – созданию Углицкого княжества, расширения его территории, «Семиградью» – Угличу, Бежецкому Верху, Устюжне, Романову, Усть-Шексне, Можайску и Звенигороду; святым подвижникам, взаимоотношению с Москвой.

Сергей Юрьевич Шокарев – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Лаборатории Древнерусской культуры Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС при Президенте РФ, главный редактор историко-краеведческого альманаха «Подмосковный летописец», лауреат премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

На презентации можно будет приобрести книгу.

Пресс-служба администрации города Рыбинска