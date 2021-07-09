Рыбинские мастерицы создали уникальное кружевное панно к 950-летию города

09.07.2021, 9:50, Новости

Теги: Музей, Праздник

Произведение декоративного искусства дело рук самодеятельного сообщества непрофессиональных кружевниц — «Звонкие коклюшки».

Над созданием панно «Рыбинск в кружевах» мастерицы трудились больше года. Теперь картина украшает один из выставочных залов Мучного гостиного двора.

Идея сделать подарок к 950-летнему юбилею Рыбинска пришла кружевницам весной 2020 года. Опыт был во всех отношениях новый. Поскольку больших совместных работ «Звонкие коклюшки» никогда не делали. К тому же кружевное панно — это особый вид декоративного искусства, который требует серьёзных профессиональных навыков и подготовки.

— Панно могут позволить себе нарисовать и сплести профессиональные кружевницы больших кружевных центров, например, Вологды или Елецка. Мы — любительницы, но нам сильно этого захотелось. Панно было разделено на десять частей, и мы сплетали его коллективным трудом. Потратили целый год, и говорю я это не для красного словца. Это очень кропотливая и тонкая работа, которой мы очень довольны, — комментирует заместитель руководителя самодеятельного сообщества «Звонкие коклюшки» Ирина Борисова.

Сегодня ни один город в России за исключением Вологды и Елецка не может похвастаться таким декоративным изделием. Панно «Рыбинск в кружевах» выполнено в технике высокого качества. «Звонкие коклюшки» сплели самый известный и узнаваемый вид Рыбинска —Спасо-Преображенский собор и мост через Волгу.

— Коллектив «Звонкие коклюшки», который передает городу в дар настоящее произведение искусства, уникальный во всех отношениях. В нашем крае в отличие от той же Вологды, кружевоплетение никогда не было столь широко развито. И вдвойне, а может и втройне примечательнее, что эти замечательные женщины вот уже 25 лет хранят традиции кружевоплетения и приумножают своё мастерство. Огромная вам за это благодарность, — сказала директор управления культуры Марина Воронина.

Свою работу мастерицы передали в дар Рыбинскому музею-заповеднику. Увидеть «Рыбинск в кружевах» можно на выставке «Художники о Рыбинске», которая проходит в Мучном гостином дворе.

Пресс-служба администрации города Рыбинск