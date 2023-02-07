В Рыбинске откроют литературный музей и установят новые светофоры

Первых посетителей музей с названием «Литературный город» примет уже весной.

Располагаться он будет по адресу: Крестовая, 46, где в начале 19 века была гостиница «Столбы». Сейчас в помещениях идет ремонт. Концепция музейного пространства объединяет три столетия литературного Рыбинска. Экспонаты и материалы разместят в трех залах по периодам: 19 век, 20 век и настоящее время.

– Рыбинск гордится своими литературным наследием, земляками – поэтами и писателями: Сурковым, Ошаниным, Якушевым, Хомутовым, Кублановским. Имена русских писателей Гиляровского, Островского и Салтыкова-Щедрина в разные периоды связанны с нашим городом. Материалов по теме очень много. Пришло время их систематизировать и показать всем, – рассказал инициатор открытия литературного музея Александр Рыжков.

Площади музея планируют использовать и как клубное пространство для творческой молодежи, проводить здесь литературные встречи, заседания литературных обществ. Для этого один из залов оборудуют экраном с проектором, будет и сцена для «открытого микрофона», зона для коворкинга.

– Литературный музей – пример нового молодежного пространства. Такие события «цепляют» молодежь, объединяют и ведут к творческому развитию. Музей создается при поддержке частных инвестиций. А значит в том, чтобы Рыбинск оставался молодым городом, заинтересованы не только власти, – подчеркнул глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В планах – включить музей «Литературный город» в туристический маршрут, который сейчас разрабатывают в туристко-информационном центре к новому сезону.

В Рыбинске устанавливают дополнительные светофоры на въезде и выезде с моста через Волгу.

Автоматические регулировщики будут контролировать транспортные потоки после введения реверсивного движения. Дополнительные светофоры на подъезде к мосту уже появились на пересечении улиц Коллективизации и Рыбинской.

– В этом месте будут работать четыре светофора — два основных и два дублирующих. Все с адаптивным режимом управления. Но даже с появлением здесь светофоров у автомобилистов могут возникнуть неудобства. Движение на мост и в сторону Слипа будет осуществляться из одной полосы. К сожалению, расширить в этом месте дорогу нет возможности, – рассказал Иван Дубино, первый заместитель главы – директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

При въезде на мост на левом берегу планируется оборудовать светофор для пешеходов с кнопкой вызова. Управлять движением по мосту будут реверсивные регулировщики.

На круговом движении на правом берегу контролировать въезд на мост с улицы Большая Казанская и с улицы Максима Горького также будут светофоры. Ещё одну пару автоматических регулировщиков разместят на путепроводах — на пересечении улицы Герцена с улицей Максима Горького.

Ещё из нововведений — появление на части светофоров в городе дополнительной секции в виде силуэта пешехода и стрелки «бело-лунного цвета». Включение этой фазы информирует водителя, что на пути его поворота разрешено движение пешеходам. Будьте внимательны.

– Представленная схема организации дорожного движения на время ремонта моста пока не окончательная. Специалисты продолжают совершенствовать её, в том числе с учетом пожеланий и мнений рыбинцев. Сейчас мы рассматриваем возможность организовать съезд с моста на улицу Большая Казанская, чтобы жителям микрорайона не приходилось делать крюк. Обо всех изменениях горожан проинформируем, – прокомментировал Иван Дубино.

Напомним, реверсивное движение по мосту введут в ночь с 5 на 6 марта.

Администрация города Рыбинска