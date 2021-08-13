В Рыбинске состоялась презентация музея «Затопленные святыни Мологского края»

13.08.2021, 13:52, Новости

Теги: Молога, Музей

С помощью современных технологи, 3D-моделей и дополненной реальности его организаторы покажут, как выглядел затопленный город Молога, и что скрывают воды Рыбинского водохранилища сейчас.

Все экспонаты музея, как реальные, так и виртуальные – результат подводных исследований, сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска.

80 лет назад город Молога и часть Мологского уезда был погребен под водами Рыбинского водохранилища. Этому предшествовало большое переселение местных жителей, ставшее трагедий для нескольких поколений мологжан. Новый музей собрал то, что сохранила память людей о тех событиях, документальные источники, а также находки со дна рукотворного моря.

– В 2016 году дайверы приступили к изучению дна водохранилища на территории бывшего Мологского края, проводили фото- и видеофиксацию найденных объектов, наносили их на карту. В основу экспозиции музея легли пять объектов: усадьбы Мусиных-Пушкиных Иловна и Борисоглеб, села Ветрино и Леонтьевское, Югская Дорофеева пустынь, – рассказал Дмитрий Радченко, основатель музея.

Посетители музея увидят как обнаруженные на дне предметы, так и объекты, созданные при помощи 3D-моделирования и дополненной реальности. В одном из залов гости смогут посмотреть на подводный мир глазами дайвера: погружение под воду, звук собственного дыхания, картина дна в свете фонарей.

Музей «Затопленные святыни Мологского края» реализуется общественной организацией «Третий Рим» с привлечением средств президентского гранта. Музей расположен по адресу: Волжская набережная, 67-75, телефон: 8 (920) 116-83-03, работает по предварительной записи. С 1 сентября начнет работать в штатном режиме.