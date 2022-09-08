Берегоукрепление, выставка и голосование

В Рыбинске закончены основные работы по ремонту берегоукреплений в Северном

Речь идёт об участке берега, примыкающего к жилым домам на улице Кораблестроителей. В 2021 году на укрепляющих в этом месте берег конструкциях были выявлены дефекты, которые привели к деформации плит. Специальная комиссия, проводившая обследование, сделала вывод о необходимости капитального ремонта.

Контракт на ремонтные работы заключили в марте. Рассчитан он был на два года. Однако подрядчик всё лето шёл с опережающими тепами, и сейчас основные работы выполнены. По словам специалистов, объект может быть сдан досрочно уже в этом году.

— Выполнено усиление откоса, восстановление пандуса, нижней пешеходной дорожки. Были устранены дефекты на шпунте Ларсена. Подрядчику осталось провести антикоррозийную обработку. В данный момент проводится промывка ливневой канализации, восстановление дождеприёмных лотков и восстановление защитного слоя железобетонных конструкций. Идут работы по благоустройству. Планируем, что подрядчик закончит объект в ноябре, — рассказал начальник управления строительства Алишер Рустамов.

Данный участок берегоукрепления вплотную примыкает к другому — пока ещё строящемуся. Работы на берегу Волги от ДК «Вымпел» до ДС «Полёт» также идут по плану.

— Еще летом подрядчик закончил подготовительные работы. Сейчас установка свай выполнена в полном объёме. Устройство ростверка — порядка 320 метров. Нареканий по строительству у нас нет, — прокомментировал Алишер Рустамов.

Контроль над работами на обоих объектах осуществляют областной департамент природопользования и федеральное агентство водных ресурсов. С их стороны замечаний также нет.

Рыбинцы увидят выставку фотографических портретов прошлого века

30 сентября в Рыбинском музее-заповеднике открывается выставка Александра Красоткина «Лица ушедшей Россiи», где будут представлены фотографические портреты конца XIX – начала XX вв. из его личной коллекции.

Свою коллекцию Александр Красоткин собирал более 15 лет. Фотографии, сделанные в прошлом веке, говорят о высокой фотографической культуре, и тонком художественном вкусе авторов того времени. На старых фото – классические длинные платья и изящные прически у женщин; сшитые по фигуре мундиры гимназистов, семинаристов, военных и чиновников, трогательные и аккуратные детские костюмы. Но главное в снимках – лица, полные доброты и человеческого достоинства. Некоторые фотографии подписаны своим адресатам, по ним можно узнать целую истории.

О деталях фотографического процесса того времени, а также истории учебных заведений и биографии отдельных персонажей расскажут сопроводительные тексты. При работе над выставкой некоторых родственников людей на снимках удалось разыскать и получить дополнительную информацию.

Выставка «Лица ушедшей Россiи» расположится в здании Мучного гостиного двора, будет доступна для посетителей до 30 октября.

Об авторе. Александр Красоткин – русский фотохудожник, журналист, поэт, исследователь и собиратель русской исторической фотографии, член Союза фотохудожников России. Родился в 1970 году в Рыбинске. В 1987 году окончил среднюю школу и поступил в Военный Институт иностранных языков, обучался в Пекинском Институте иностранных языков, окончил Калифорнийский Государственный Университет. После окончания Военного Института проходил офицерскую службу на Тихоокеанском флоте. Автор более 100 стихотворений и статей по вопросам истории русской поэзии. На стихи автора написаны несколько романсов и песен. С 1999 года занимается художественной фотографией. Неоднократно участвовал в фотографических выставках и публиковался в периодических изданиях «Фома», «Лоза» и другие. Работы автора хранятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. Отличительной чертой творчества является частое соединение фотографии с художественной прозой и поэзией.

Рыбинцы определят территорию в центре для благоустройства

Рыбинск впервые примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды «Исторические поселения и малые города». Предлагаем жителям определить общественную территорию, на развитие которой в случае победы Рыбинск получит финансовую поддержку из федерального бюджета. Города с населением от 100 до 200 тысяч человек впервые получили возможность участвовать в конкурсе в 2022 году (Проводится с 2018 года).

Первый этап подготовки к конкурсу – выбор территории для дальнейшего проектирования. Администрация города Рыбинска официально объявила о приеме предложений горожан (Постановление №3651 от 6.09.2022). Опрос будет открыт до 16 сентября 2022 года.

Приглашаем принять участие в голосовании, которое проходит в нескольких форматах:

Голосование в электронной форме по ссылке https://forms.yandex.ru/u/63174083f80ea5131bf1d164/.

В письменной форме предложение можно принести в департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области по адресу: Рыбинск, Крестовая,77, каб.17.

В форме электронного документа направить предложение на адрес электронной почты: [email protected]

На выбор предлагаются две территории в историческом центре Рыбинска:

∙ Территория по улице Чкалова (на участке от Стоялой улицы до улицы Луначарского).

∙ Территория по Бульварной улице, Соборной площади и участок Стоялой улицы (от улицы Чкалова до Бульварной улицы).

При выборе необходимо учесть, что по критериям конкурса территория должна подходить для того, чтобы:

– создать новые экономически активные объекты

– привлечь новых людей на это пространство

– создать новые точки притяжения

– решить городские стратегические задачи

– насытить пространство новыми функциями

– подчеркнуть историческую идентичность места

Далее – в следующем опросе – можно будет высказать пожелания по наполнению выбранной территории.

В первом конкурсе 2022 года победителями стали Углич и Переславль, получив существенную поддержку для развития своих исторических центров.