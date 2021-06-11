В рыбинский музей, школы и библиотеку семья передала личные вещи П.И. Батова

11.06.2021, 10:15, Новости

Теги: Война, Музей

Личные вещи и большой книжный фонд передали дочери дважды Героя Советского Союза Павла Ивановича Батова рыбинским учреждениям культуры и образования для пополнения фондов и музейных экспозиций.

В их числе – парадная форма, пишущая машинка, на которой генерал работал пятнадцать лет, книги с дарственными надписями.

На протяжении нескольких лет Рыбинск тесно сотрудничает с семьей Павла Ивановича Батова. В 2014 году дочери генерала выпустили одноименную книгу-биографию и презентовали её на родине своего отца – в Рыбинске. С тех пор неоднократно посещали город, музеи и экспозиции, посвященные памяти Павла Ивановича.

Очередным подарком городу стали личные вещи генерала: парадная форма, предметы с личного рабочего стола, в их числе пишущая машинка, на которой в течение 15 лет собственноручно печатал различные документы, чашка и заварочный чайник, которыми пользовался постоянно, различные сувениры, среди которых особое место занимают танки.

– Более 400 книг из личной библиотеки, больше 60 содержат дарственные надписи различных организаций, ветеранских объединений, в том числе и от рыбинцев. Много фотоальбомов на иностранных языках, подаренных Батову руководителями стран, – отметила специалист управления культуры Наталья Лобанова.

Часть личных вещей и предметов останутся в школе №20, которая с 2016 года носит имя Павла Ивановича Батова.

– В школе создан музей Павла Ивановича Батова, есть виртуальная экспозиция. Мы очень дорожим дружбой с семьей нашего земляка. Его дочери, Наталья Павловна и Елена Павловна, в год 75-летия Победы передали школе копию личного дела генерала из Министерства обороны. И вот теперь наш музей пополнится новыми экспонатами, – отметила директор СОШ №20 Светлана Кочегарова.

Часть книг получит школьный музей и библиотека рыбинского кадетского корпуса. В учреждении создан музей боевой славы и экспозиция, посвященная 246 стрелковой дивизии. Она входила в состав 65 армии, которой командовал прославленный земляк. Ряд вещей получит Сретенская школа на родине генерала.

Наиболее ценные экспонаты – парадная форма, пишущая машинка, удостоверение Почетного гражданина города Рыбинска, присвоенное Батову в 1972 году, и Почетного гражданина Ярославской области, врученное два года спустя.

– Для нас очень значимы не только мемориальные вещи, но и коллекция книг. Библиотека Павла Ивановича очень показательна. Можно говорить о его интересах, круге общения. На книгах есть дарственные надписи от Евгения Долматовского «Моему любимому другу», Михаила Рапова и других известных деятелей. Из всего этого складывается образ человека, личности, – рассказала Елена Федорова, хранитель фонда редкой книги рыбинского музея-заповедника.

В следующем году к 125-му юбилею со дня рождения дважды Героя Советского Союза Павла Ивановича Батова готовится фильм о его жизни и воспоминаниях. Над ним работает рыбинский журналист Игорь Громов.

Пресс-служба администрации города Рыбинска