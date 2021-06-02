В Рыбинске откроют виртуальный музей

02.06.2021, 11:05, Новости

Теги: Выставка, Музей

К 950-летию города в Рыбинске откроется интерактивный музей с 3D-визуализацией «Затопленные святыни Мологского края».

Его создает группа энтузиастов на средства президентского гранта. Современное виртуальное пространство станет дополнением ко всему, что уже было сказано о Мологе в Рыбинске.

– История затопленного края коренным образом соотносится с частью истории города Рыбинска, поскольку многие переселенцы остались здесь, и сейчас в Рыбинске живут их дети и правнуки. А Рыбинское водохранилище, ставшее трагедией для территории Мологского края, стало мощным энергетическим потенциалом для всей страны. И об этом тоже расскажет новый музей, – отметил глава города Рыбинска Денис Добряков.

Проект «Затопленные святыни Мологского края» существует уже пятый год. В подводных экспедициях на Рыбинском водохранилище в районе затопленных усадеб Иловна и Борисоглеб, мужского монастыря Югской Дорофеевой пустыни дайверы и члены Русского географического общества проводили исследовательскую работу, видеосъёмку затопленных объектов, поднимали со дна артефакты. Например, станет экспонатом часть колокола, а увидеть его полностью поможет созданная 3D-модель.

Собранный материал станет основой голографической визуализации затопленных объектов, позволит увидеть разрушенные храмы, монастыри, деревни, сёла, скрытые водами рукотворного моря.

– Большинство современных музеев, создающихся и в нашей стране, и за рубежом ориентированы на использование компьютерных технологий. Мне кажется, что здесь будет очень интересно, в первую очередь молодым людям, – отметил Денис Добряков.

Также организаторы экспозиции планируют заинтересовать посетителей дайвингом. Готовы показывать оборудование, проводить лектории и рассказывать о подводных экспедициях и изысканиях. Возможно, кто-то из будущих посетителей музея пополнит ряды членов дайвинг-клуба.

Музей создаётся на условиях государственно-частного партнёрства. Группа энтузиастов получила президентский грант на реализацию своей идеи, а город со своей стороны предоставляет помещения под экспозицию. Сейчас это три небольших зала. В них сделан ремонт и совсем скоро их наполнят экспонатами, в том числе виртуальными.

Примеры такого успешного сотрудничества в городе уже есть: существующий музей роялей Алексея Ставицкого, презентующийся в этом году музей мототехники «Мотославль».

Пресс-служба администрации города Рыбинска