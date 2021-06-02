В Рыбинске откроют виртуальный музей
 

В Рыбинске откроют виртуальный музей

02.06.2021, 11:05, Новости
Теги: ,

К 950-летию города в Рыбинске откроется интерактивный музей с 3D-визуализацией «Затопленные святыни Мологского края».

Его создает группа энтузиастов на средства президентского гранта. Современное виртуальное пространство станет дополнением ко всему, что уже было сказано о Мологе в Рыбинске.

– История затопленного края коренным образом соотносится с частью истории города Рыбинска, поскольку многие переселенцы остались здесь, и сейчас в Рыбинске живут их дети и правнуки. А Рыбинское водохранилище, ставшее трагедией для территории Мологского края, стало мощным энергетическим потенциалом для всей страны. И об этом тоже расскажет новый музей, – отметил глава города Рыбинска Денис Добряков.

Проект «Затопленные святыни Мологского края» существует уже пятый год. В подводных экспедициях на Рыбинском водохранилище в районе затопленных усадеб Иловна и Борисоглеб, мужского монастыря Югской Дорофеевой пустыни дайверы и члены Русского географического общества проводили исследовательскую работу, видеосъёмку затопленных объектов, поднимали со дна артефакты. Например, станет экспонатом часть колокола, а увидеть его полностью поможет созданная 3D-модель.

Собранный материал станет основой голографической визуализации затопленных объектов, позволит увидеть разрушенные храмы, монастыри, деревни, сёла, скрытые водами рукотворного моря.

– Большинство современных музеев, создающихся и в нашей стране, и за рубежом ориентированы на использование компьютерных технологий. Мне кажется, что здесь будет очень интересно, в первую очередь молодым людям, – отметил Денис Добряков.

Также организаторы экспозиции планируют заинтересовать посетителей дайвингом. Готовы показывать оборудование, проводить лектории и рассказывать о подводных экспедициях и изысканиях. Возможно, кто-то из будущих посетителей музея пополнит ряды членов дайвинг-клуба.

Музей создаётся на условиях государственно-частного партнёрства. Группа энтузиастов получила президентский грант на реализацию своей идеи, а город со своей стороны предоставляет помещения под экспозицию. Сейчас это три небольших зала. В них сделан ремонт и совсем скоро их наполнят экспонатами, в том числе виртуальными.

Примеры такого успешного сотрудничества в городе уже есть: существующий музей роялей Алексея Ставицкого, презентующийся в этом году музей мототехники «Мотославль».

Пресс-служба администрации города Рыбинска



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

14.04 / В Рыбинске представили макет Мологи

09.02 / В музее фортепиано создают виртуальный концертный зал

04.02 / В Рыбинске состоялся круглый стол по развитию проекта «Посёлок в советском стиле»

03.02 / В Рыбинске открылась инклюзивная художественная выставка

19.12 / Мэр Рыбинска принял участие в открытии музея Рональда Рейгана

08.12 / Окрыленные в Ярославле: Страницы истории авиации

07.08 / В Рыбинске пройдет выставка классической и исторической автотехники

26.01 / После реставрации открыли часть Мучного гостиного двора

16.12 / Музей Фортепиано в Рыбинске приглашает на экскурсии

09.12 / Известные пианисты приняли участие в презентации Музея фортепиано

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика