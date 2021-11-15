Новости городской администрации

15.11.2021, 15:15, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Выставка, Культура, Образование

С 16 ноября Карякинский сад в Рыбинске закроют для посещений.

Это позволит сохранить рукотворную красоту, которая на протяжении всего лета и осени радовала горожан. Сейчас зелёные насаждения готовят к зимовке.

До конца месяца работникам сада предстоит проделать большую работу. На территории – более 500 разнообразных деревьев, кустарников и цветов. Уход и внимание зелёные насаждения требуют круглый год, а в холодное время года даже больше, чем летом. Чтобы подготовить растения к зиме работники утепляют растения покрывным материалом, проводят обрезку, высаживают новые.

— Мы посадили 12 000 тюльпанов, и следующей весной в Рыбинске будет своя маленькая Голландия. Приступили к упаковке роз. На этой неделе укроем хвойники, и те кустарники, которые в нашей местности плохо переносят морозы и могут сломаться от снега, — рассказал куратор Карякинского сада Сергей Иванченко.

Встретить зиму готов старейший фонтан Рыбинска, который был отреставрирован в этом году. Он просушен, из чаши и трубопроводов слита вода. Саму конструкцию укроют коробом.

Лебеди, справившие зимой новоселье, останутся в Карякинском саду. За птицами будет обеспечен уход и присмотр.

Рыбинск стал одним из участников проекта «Ярославская земля. Вспоминая будущее», который объединяет пять выставок в пяти городах Ярославской области.

Это дипломные и курсовые работы студентов московского архитектурного института по реставрации, возрождению или развитию интересных объектов в разных городах. Рыбинск представлен проектом реставрации двух корпусов бурлацкой больницы.

Выставка «Ярославская земля. Вспоминая будущее» будет работать до 25 ноября в Музее-мастерской фортепиано Алексея Ставицкого. Жители Рыбинска могут познакомиться с работами, которые были выполнены студентами как курсовые и дипломные проекты, начиная с 2016 года, для разных городов и поселений Ярославской области. Один из крупных архитектурных проектов – «Мельница» – Ярославская мукомольная фабрика. Превращение объекта в общественно-культурный центр для молодежи. Выполнен проект студенткой из Ярославля, знакомой с проблемами территории. Рыбинск представлен проектом реставрации двух корпусов бурлацкой больницы, который выполнили студентки МАРХИ.

– В рамках проекта «Ярославская земля. Вспоминая будущее», состоится цикл из пяти выставок, совмещенных с заседаниями круглого стола. Мы приглашаем к участию представителей городской администрации, общественников и активистов. Задача – наладить диалог для дальнейшего сотрудничества, – рассказал Глеб Соболев, архитектор, доцент кафедры дизайна архитектурной среды МАРХИ.

– Мы всегда рады новым идеям. Надеемся, что Рыбинск войдет в дальнейшие планы студентов МАРХИ в части темы градостроительства и реставрации, и они свежим взглядом предложат новые варианты развития территорий в городе Рыбинске, – отметила Лариса Шакирова, главный архитектор Рыбинска, заместитель директора департамента по архитектуре и градостроительству.

В работе круглого стола приняли участие экономист, преподаватель высшей школы экономики Андрей Ильин, а также социолог Юлия Сулягина. В мае 2021 года она проводила в Рыбинске соцопрос. Его результаты стали еще одной темой для всестороннего обсуждения возможностей развития территории.

– Вопросы касались проблем, которые люди видят в городе, вариантов и точек соприкосновения с органами власти, насколько эффективно проходит это взаимодействие. Такая обратная связь с жителями очень важна, – подчеркнула Юлия Сулягина, кандидат социологических наук.

Выставка и круглый стол уже состоялись в Угличе, в Рыбинске, далее мероприятие пройдет в Ростове, Переславле-Залесском и Ярославле.

Учащиеся школы № 1 и гимназии № 8 выбрали проекты, на которые потратят миллион.

В образовательных учреждениях завершились процедуры представления и голосования за проекты по благоустройству. Два миллиона рублей, которые учебные заведения получили в рамках школьного инициативного бюджетирования, учащиеся решили потратить на обустройство спортивных площадок.

Участниками губернаторской программы «Решаем вместе» по направлению школьного бюджетирования в этом году в Рыбинске стали школа № 1 и гимназия № 8. Каждое образовательное учреждение получит миллион рублей на реализацию проекта. Что это будет за проект, решали сами школьники — учащиеся 9, 10 и 11 классов.

— Инициатива должна исходить от ребят — это принципиальный момент. Дети прекрасно понимают, что им необходимо, чего не хватает в их школе. С этого и начинается работа над проектом. После того как он готов — составлена смета, эскизы и макеты, школьники приступают к защите и голосованию, — рассказала директор департамента образования Римма Брядовая.

На публичное обсуждение учащиеся гимназии № 8 и школы № 1 вынесли по пять проектов. Гимназисты предложили потратить миллион рублей на ремонт школьной столовой, оборудовать кабинет для уроков труда, благоустроить зону рекреации, построить универсальную спортивную площадку или пришкольный спорткомплекс. Учащиеся школы № 1 хотели бы беговую дорожку, уличные тренажеры, реконструировать спортплощадку. Большой отклик вызвали предложения отремонтировать актовый зал и сделать школьный киноклуб в рекреации.

В результате голосования учащиеся обоих учебных заведений отдали приоритет спортивным площадкам. Теперь школьные проекты рассмотрит межведомственная комиссия области. Реализация проектов будет проведена в летний период 2022 года.