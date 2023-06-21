ОДК представит на выставке в Кронштадте свою продукцию

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха примет участие в международном военно-морском салоне «МВМС – 2023», на котором представит достижения в области газотурбинного двигателестроения.

Представители ОДК обсудят с партнерами вопросы поставки серийной продукции.

В продуктовую линейку ОДК входят газотурбинные двигатели морского исполнения мощностью от 4 до 20 МВт, корабельные газотурбинные и дизель–газотурбинные агрегаты, судовой газотурбоэлектрогенератор. Морские двигатели и агрегаты разработки и производства ОДК сейчас обеспечивают потребность флота для строящихся и перспективных кораблей и судов, а также уже находящихся в эксплуатации.

В числе выставочных экспонатов – макет газотурбинного двигателя морского исполнения М90ФР. Двигатель разработан и производится предприятиями ОДК, в том числе рыбинским ОДК-Сатурн.

– ОДК подтверждает статус надежного изготовителя и поставщика высокотехнологичной продукции. Мы предлагаем нашим партнерам отечественные газотурбинные агрегаты и двигатели морского исполнения, сервисное обслуживание и капитальные ремонты. Мы готовы обеспечить поставки современного высокотехнологичного российского газотурбинного оборудования, – сказал представитель ОДК.

На выставке также представлен макет газотурбоэлектрогенератора СГТГ-8, который создан на базе двухтопливного газотурбинного двигателя Е70/8РД. Он предназначен для морских платформ и плавучих электростанций. Оборудование спроектировано для установки в машинное отделение судна, имеет водяную систему охлаждения. На базе двигателя Е70/8РД также планируется создать агрегат в блочно-контейнером исполнении с воздушным охлаждением для размещения на открытой палубе.

ОДК также представляет сборочно-испытательный комплекс корабельных, газотурбинных и дизель–газотурбинных агрегатов. Это уникальный для России объект – ключевой для разработки, производства и ремонта морских газотурбинных двигателей и агрегатов. После проведенной модификации появилась возможность испытывать не только газотурбинную и дизель-газотурбинную продукцию ОДК, но и дизель – дизельные редукторные установки с двигателями большой мощности других производителей.

Международный военно-морской салон (МВМС-2023) пройдет с 21 по 25 июня 2023 года в Кронштадте, Санкт-Петербург.