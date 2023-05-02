Освоение новых территорий дает возможность развития

21-го апреля 2023 года завершился Всероссийский форум-выставка «ГосZаказ», на котором впервые была представлена экспозиция новых субъектов страны – компаний Донбасса и Причерноморья.

Представители регионов заявили о себе, как о компаниях с большим потенциалом, готовых составить конкуренцию производствам, работающим на внутреннем рынке Российской Федерации.

Одной из таких компаний стал горловский завод «Фильтр» , который специализируется на выпуске и реализации средств индивидуальной защиты органов дыхания и приспособлений для защиты коленных суставов. Его уникальными особенностями являются:

– применение новейших технологий в области защитных материалов;

– использование сырья только отечественного производства;

– осуществление производства полного цикла.

«Наше предприятие уже более 30 лет остается ведущим производителем средств индивидуальной защиты органов дыхания. Вся продукция, без исключения, имеет сертификаты соответствия, поэтому применяется во многих отраслях промышленности, таких как: угледобывающая, металлургическая, химическая, фармацевтическая, сельскохозяйственная и т.д. Приоритетом для нашей компании, конечно, является качество, поэтому, перед реализацией вся продукция проходит испытания в аттестованной лаборатории, находящейся на территории завода» – отмечает директор предприятия Ольга Яценко.

В рамках деловой программы форума, посвященной интеграции в Российскую Федерацию, прошло обсуждение законопроекта о создании свободной экономической зоны в новых регионах, который был разработан и одобрен в марте 2023 года. Главной новацией закона и кардинальным отличием вводимой зоны от уже существующих является возможность вхождения в нее уже действующих на территориях предприятий.

«Предлагаемая концепция позволит получить существующему бизнесу автоматические налоговые преференции, что крайне важно. Это возможность не только сократить затраты и снизить себестоимость продукции, но и повысить конкурентоспособность, а следовательно, принять участие в тендерах государственного заказа. Мы всегда открыты к взаимовыгодному и прозрачному сотрудничеству. Надеемся, участие в форуме поспособствует дальнейшему развитию предприятия и нашего промышленного региона» – выступила Ольга.

Стоит отметить действительно большую значимость данного форума для его участников и внутреннего рынка России, ведь освоение новых территорий дает возможность развития.

Основной проблемой интеграции было определено внесение в перечень поставщиков предприятий. Для преодоления этого барьера на данный момент министерствами разрабатываются обучающие и поддерживающие инфраструктуры.