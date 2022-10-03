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В Рыбинске открылась фотографическая выставка «Лица ушедшей Россiи»

03.10.2022, 8:58, Новости
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Выставку представил фотохудожник, журналист, поэт, исследователь и собиратель русской исторической фотографии, член Союза фотохудожников России Александр Красоткин.

В экспозицию, которая открылась в Мучной гостиной дворе, вошли более 200 фотографических портретов, снятых в конце XIX – начале XX вв. Все фотографии из личной коллекции Александра Красоткина, которую он собирал более 15 лет. Идея коллекционировать старинные фотографии к Александру пришла после того, как он сам состоялся как фотохудожник.

— Фотографий с развитием социальных сетей стало много, поток «фоточек», «фоток», «селфи» заполонил всё вокруг. Работа фотохудожников по большому счёту оказалась никому не нужна. Поэтому я решил сохранять фотографическую историю, когда фотография считалась искусством, — рассказал Александр Красоткин.

Коллекция фотохудожника насчитывает более 3 000 фотографических портретов. На выставку в Рыбинск Александр Красоткин привёз 247. Они расположились в трёх тематических залах. Первый посвящен индивидуальным портретам, второй — выпускам учебных заведений, третий — семейным фотографиям. О деталях фотографического процесса того времени, а также истории учебных заведений и биографии отдельных героев на выставке рассказывают сопроводительные тексты.

Выставка «Лица ушедшей Россiи» будет работать в здании Мучного гостиного двора до 30 октября.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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