У Рыбинска появилась своя монета

Банк России выпустил памятную монету «Рыбинск, Ярославская область» в серии «Древние города России».

Это первая монета серии, которая посвящена городу в Ярославской области. На реверсе монеты изображены архитектурные символы Рыбинска – мост через Волгу и Спасо-Преображенский Собор.

Монета номиналом 10 рублей отчеканена тиражом 1 млн штук из двух видов металла. Кольцо монеты выполнено из стали с латунным гальваническим покрытием, а внутренний диск – из стали с никелевым гальваническим покрытием.

Планируется, что первые монеты с изображением города будут доставлены в Рыбинск 5 августа, в день городского праздника.

– Монета будет представлена жителям Рыбинска на Дне города. В рамках партнерства с администрацией города по организации городского мероприятия, мы планируем также создать фотозону с увеличенной копией новой монеты, – рассказала управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.