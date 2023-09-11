При поддержке ОДК–Сатурн маршрут «Вахты памяти» прошел по северо-западу России

При поддержке рыбинского предприятия ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) участники патриотической акции «Вахта памяти – Горсть земли» прошли маршрут по северо-западу России.

Акция стартовала в Рыбинске, у памятника дважды герою Советского Союза генералу армии Павлу Батову. Маршрут прошел через шесть регионов страны, включая такие населенные пункты, как Дубосеково, Ржев, Идрица, Псков, Великий Новгород, Мясной Бор.

Среди участников – молодые специалисты ОДК-Сатурн и ССЗ «Вымпел», студенты РГАТУ имени П. А. Соловьева, представители Рыбинской епархии. В числе организаторов – Ярославское региональное отделение «Союза машиностроителей России».

– Протяженность пути составила порядка 2000 км. По маршруту проходили встречи с представителями администраций, ветеранских организаций, общественных движений. Волонтеры «Вахты памяти» делились с единомышленниками опытом по изучению и увековечению памяти о героях Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Такая работа важна для патриотического воспитания молодежи, – отметил один из организаторов акции – начальник управления социальных программ ОДК-Сатурн Александр Соколов.

Участники акции узнали о фактах, благодаря которым название Идрицы увековечено на Знамени Победы. О первом в России памятнике жертвам войны со стороны гражданского населения, установленном в деревне Жестяная Горка Новгородской области в рамках федеральной программы «Без срока давности». О том, как в разные времена десантникам приходилось отстаивать свободу, порядок и независимость – по свидетельствам псковского музея 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Участники «Вахты памяти» привезли символичные горсти земли с мест сражений, братских могил. В День неизвестного солдата – 3 декабря – капсулы с землей будут захоронены на воинском мемориале Рыбинска.

«Вахта памяти – Горсть земли» ежегодно проводится общественными организациями города Рыбинска Ярославской области. Пилотное мероприятие состоялось в 2019 году. Этапы акции 2021 и 2022 годов стали международными.