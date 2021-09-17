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Погода в дни выборов не порадует

17.09.2021, 7:07, Погода
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К завершению рабочей недели центрально-европейская часть России оказалась на границе двух мощных барических образований.

В восточных областях еще напоминает о себе ушедший на Урал циклон, а с запада освободившееся место пытается занять арктический антициклон.

Арктический фронт зацепит регион лишь краем, поэтому осадков будет немного, однако будет значительно холоднее климатической нормы. И похолодание будет непросто очень мощным, но и затяжным.

Метеорологи предупреждают, на гребне антициклона при прояснениях температура может понижаться до отрицательных значений. А с воскресенья погоду начнет определять семейство циклонов с запада. С ними будут связаны дожди и усиление ветра, при этом преобладающие значения температуры существенно не изменятся.

18-19 сентября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в дневные часы ожидается не выше 11 градусов тепла днем, а в ночные часы до местами до -2. Отклонение от нормы составит 3-5 градусов.

В начале следующей недели характер погоды не изменится – будет по-октябрьски холодно.

Атмосферное давление в выходные – 753-750 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 6 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 19 сентября было в 1969 году – всего -0,6 градус. А 18 сентября 1955 года в городе было очень тепло: +24,9 градуса.




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