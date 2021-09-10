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В выходные потеплеет. Ненадолго

10.09.2021, 7:07, Погода
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Погода начала сентября открыла «окно» холодному арктическому воздуху, мрачным тучам и дождям, в результате чего, температурный фон в первую декаду месяца отстает от климатической нормы почти на 4 градуса.

Начало второй декады обещает стать более привлекательным. Средняя суточная температура может превысить климатическую норму на 4-6 градусов. Будут не холодными ночи и теплыми дни, почти как летом. Вполне возможно и солнышко порадует тех, кто по нему соскучился.

Такую погоду обеспечат волны в западно-восточном переносе воздушных масс. При этом, центрально-европейский регион России будет находиться с теплой стороны высотной фронтальной зоны.

11-12 сентября в Москве в дневные часы ожидается до +23 градусов днем, и не ниже 14 градусов тепла ночью. К сожалению, в Санкт-Петербурге и Ярославской области будет на 2-4 градуса прохладнее. Однако сильных дождей не ожидается.

Но уже к середине следующей недели характер погоды изменится, вновь пойдут дожди и станет холодно – дневная температура снизится до +10 … +12 градусов.

Атмосферное давление в выходные – 751-746 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 12 сентября было в 2002 году – всего 0 градусов. А 11 сентября 2019 года в городе было очень тепло: +25 градусов.




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