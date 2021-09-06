Рыбинск. Криминальная хроника с 30 августа по 5 сентября

06.09.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыта квартирная кража

Следственным Управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудникам полиции установлена причастность жителя г. Рыбинска 1992 г.р. к совершению кражи из квартиры.

Подозреваемым даны признательные показания. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что в дневное время, разбив стекло балконной двери, проник в квартиру, расположенную на 2 этаже, откуда похитил холодильник. Бытовую технику вынес через входную дверь, предварительно сняв с нее замок, и продал похищенное за 2,5 тысячи рублей.

Сотрудниками полиции похищенный холодильник изъят.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полицейскими раскрыта кража из автомашины

Сотрудникам полиции задержан подозреваемый в совершении кражи из автомашины — ранее неоднократно судимый житель г. Рыбинска 1986 г.р.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что из незапертого автомобиля, припаркованного на пр. Батова, неизвестными похищены антирадар, а также барсетка с денежными средствами, документами и банковскими картами, с которых впоследствии были сняты денежные средства.

Общая сумма ущерба составила около 26 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления , предусмотренного ч.2, ч.3 ст. 158 УК РФ «Краж». Похищенное частично изъято.

По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения заключение под стражу.

Чтобы избежать подобных преступлений, полиция рекомендует не оставлять в автомобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, которые привлекают внимание . Закрывайте окна и двери автомашины, запирайте багажник, включайте сигнализацию, даже если вы выходите ненадолго. Будьте внимательны к своему имуществу.

В Рыбинске раскрыта кража металлического гаража

Сотрудниками полиции установлен житель г. Рыбинска 1982 г.р., подозреваемый в совершении кражи металлического гаража. Похищенный гараж был изъят сотрудниками полиции в пункте приема металлолома.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района и сообщила, что неизвестные похитили гараж, причинив ущерб на сумму около 40 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил полицейским, что похищенный гараж вывез на арендованной автомашине и сдал в один из пунктов по приему металлолома.

Похищенное изъято и возвращено законной владелице.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Возбуждены два уголовных дела в отношении жительниц Рыбинска за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Сотрудниками ДПС ГИБДД в районе ул. Софийской остановлен автомобиль «Рено Логан», под управлением жительницы г. Рыбинска 1980 г.р., которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее женщина была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, лишена права управления транспортным средством.

Также в районе ул. Проектной г. Рыбинска сотрудниками ГИБДД выявлен автомобиль « Фольксваген Гольф», под управлением женщины 1992 г.р., которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, ранее также была лишена права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение. В отношении женщины водителя возбуждено уголовное дело.

В соответствии со ст. 264.1 УК за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Жительница Рыбинска похитила из магазина спиртные напитки

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении женщины 1982 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из торгового зала магазина расположенного в Заволжском микрорайоне похищена алкогольная продукция на сумму более 5 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлена причастность к совершению кражи жительницы микрорайона Волжский 1982 г.р. — в течение нескольких дней из магазина были похищены 17 бутылок спиртного, различных марок. Подозреваемой даны признательные показания.

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

У установлен подозреваемый в совершении кражи денег с банковской карты

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Прибрежный и сообщила о том, что с утраченной банковской карты были списаны денежные средства.

Сотрудниками полиции установлена причастность к совершению кражи неработающего жителя микрорайона Мариевка мужчины 1987 г.р., который воспользовался чужой найденной банковской картой, с помощью функции бесконтактной оплаты совершил покупки в различных торговых точках . Сумм ущерба составила около 1700 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158УК РФ (Кража). Подозреваемому судом избрана мера пресечения заключение под стражу. Расследование продолжается.

Полицейскими раскрыта кража крышки люка

Участковыми уполномоченными полиции МУ МВД России «Рыбинское» установлен подозреваемый в совершении кражи крышки люка в районе пр. Мира г. Рыбинска.

Подозреваемый — неработающий местный житель 1990 г.р. был выявлен сотрудниками полиции, когда перевозил металлическое изделие на тачке. Мужчина намеревался сдать похищенное в пункт приема металла.

Сумма ущерба составила около 9,5 тысяч рублей.

Подразделением дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ, ч.3 ст.30 УК РФ (покушение на кражу).

Лица, осуществляющие хищения крышек от канализационных люков, как правило, не задумываются о том, что открытые люки представляют значительную опасность для водителей и пешеходов.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию.

При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с мобильного — «102».