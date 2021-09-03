«Мы все просрали»

03.09.2021, 14:51, Эксклюзив

Теги: Благоустройство, Бюджет, Выборы, Политика, Сарказм

Мэр Рыбинска заявил, что не намерен участвовать в выборах, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

– Мой подрядчик не смог уложиться в сроки, оговоренные контрактами, и не сдал к 950-летию города все важные объекты благоустройства, – заявил руководитель Рыбинска.

По его словам, срыв программы «Решаем вместе» негативно отразился на рейтинге губернатора региона и «при таком раскладе» он не имеет морального права выставлять свою кандидатуру на пост следующего градоначальника.

– Мы все просрали, – резюмировал деятельность своей администрации мэр.

При этом, он сам ещё не определился, как продолжит свою карьеру, но не исключает, что перейдет на работу начальником охраны частной гостиницы в Севастополе .

– Это хороший город, там меня уважают, – пояснил руководитель Рыбинска.

Что касается предстоящих выборов главы города, то, по его мнению, в Рыбинске есть сильные кандидаты:

– КПРФ и СР выдвинули очень приличных кандидатов. Но выбор должны сделать сами рыбинцы – без принуждения и применения административного ресурса.

В ЕР * отказались комментировать решение мэра.