«Мы все просрали»
03.09.2021, 14:51, Эксклюзив
Теги: Благоустройство, Бюджет, Выборы, Политика, Сарказм
Мэр Рыбинска заявил, что не намерен участвовать в выборах, которые состоятся 19 сентября 2021 года.
– Мой подрядчик не смог уложиться в сроки, оговоренные контрактами, и не сдал к 950-летию города все важные объекты благоустройства, – заявил руководитель Рыбинска.
По его словам, срыв программы «Решаем вместе» негативно отразился на рейтинге губернатора региона и «при таком раскладе» он не имеет морального права выставлять свою кандидатуру на пост следующего градоначальника.
– Мы все просрали, – резюмировал деятельность своей администрации мэр.
При этом, он сам ещё не определился, как продолжит свою карьеру, но не исключает, что перейдет на работу начальником охраны частной гостиницы в Севастополе.
– Это хороший город, там меня уважают, – пояснил руководитель Рыбинска.
Что касается предстоящих выборов главы города, то, по его мнению, в Рыбинске есть сильные кандидаты:
– КПРФ и СР выдвинули очень приличных кандидатов. Но выбор должны сделать сами рыбинцы – без принуждения и применения административного ресурса.
В ЕР* отказались комментировать решение мэра.
*Организация признана иностранным агентом и экстремистом
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