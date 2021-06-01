«Крепыш» набирает подряды
 

«Крепыш» набирает подряды

01.06.2021, 15:24, Новости
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К празднованию Дня города в Рыбинске появится благоустроенная территория на набережной Черёмухи – смотровая площадка с беседкой.

Благоустройство небольшого участка станет вектором для продолжения работ по восстановлению старого центра города, сообщили в пресс-службе администрации города.

Плиточное основание под беседку, асфальтированные подходы, декоративное ограждение вдоль проезжей части, установка светильников – такой комплекс работ предстоит выполнить подрядной организации «Крепыш» в ближайшее время. Общая площадь благоустройства небольшая – около 140 метров, но и сроки сжатые.

Отметим, при действующем главе города Денисе Добрякове компания «Крепыш» стала не только основным подрядчикам по объектам благоустройства (фонтан и пл. имени П.Ф. Дерунова, Комсомольская, Волжский парк, парк на ул. Волочаевской, детский парк в Переборах, Лоцманский бульвар, спортивные площадки, посадка деревьев и т.д.), но и поставщиком лекарственных препаратов.

– К середине июня подрядная организация полностью подготовит участок вдоль улицы Бульварной. Саму беседку заказали, ждем изготовление и поставку. Это будет круглая чугунная беседка с гербом Рыбинска. В июле ротонду установят на место, – рассказал Михаил Миронов, первый заместитель начальника управления строительства. – Общая стоимость работ 8,6 миллионов рублей, где половина – стоимость беседки.

Чтобы обеспечить обзор с площадки, подрядчик выполнит подрезку нижнего яруса веток и удалит кустарниковую растительность со стороны Черёмухи.

В план благоустройства площадки входит организация схемы дорожного движения: на данном участке будут оборудованы пешеходные переходы.

Напомним, «Крепыш» уже приступил к демонтажу фонтана на площади Дерунова. Буквально через несколько дней старая конструкция останется лишь на фотографиях. В течение двух месяцев на площади заменят покрытие и смонтируют новый современный плоскостной фонтан, а также установят городскую доску почета. Общая стоимость работ составляет 40 миллионов рублей, половина из них – стоимость фонтана.

Завершить работы по плану подрядная организация должна в сентябре, но постараются сделать раньше – к началу августа.



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