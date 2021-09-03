Холодная осень проветрит выходные

03.09.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Вторжение холодного воздуха из северных широт обеспечит в центрально-европейском регионе России отставание температуры от климатической нормы на 4-5 градусов.

Пик полярного вторжения придется как раз на выходные, когда под утро столбики термометров будут опускаться до 0 … +5 градусов. Зона первых очаговых заморозков может зацепить отдельные районы Карелии и Республики Коми, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Тверской, Костромской областей.

Глубокая высотная ложбина с центром над акваторией Баренцева моря широко раскрыла двери арктическому холоду на Русскую равнину, поясняют метеорологи. В приземном слое ее влияние будет беспрепятственно встречено тыловой частью циклонического вихря. Такой тандем обеспечит дискомфорт погодных условий на весь остаток дней первой недели сентября.

Погода будет ветреной, и не обойдется без дождей.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в дневные часы 4-5 сентября ожидается +9 … 12 градусов, ночью – всего 4 … 6 градусов тепла.

Вторая половина месяца будет более благополучной, и климатические качели возьмут обратный ход. Среднесуточная температура воздуха к середине сентября вернётся в своё климатическое русло (ночью +5 … +10, днём +13 … +18 градусов), но не исключено, что после этого, вторая половина месяца станет даже немного теплее многолетних показателей и общим количеством осадков 60-70%.

В начале следующей характер погоды не изменится, но к ее завершению температура начнет повышаться.

Атмосферное давление в выходные – 738-751 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, до 7 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 5 сентября было в 1949 году: +2,3 градуса, а в этот день 1963 года в городе было очень тепло: +27,5 градуса.