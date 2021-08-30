Рыбинск. Криминальная хроника с 23 по 29 августа

30.08.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения автомобиля

Ранее в полицию поступило сообщение от женщины 1987 г.р.: в микрорайоне Скоморохова гора неизвестными лицами была повреждена принадлежащая ей автомашина «Киа». Сумма ущерба составила около 27 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был выявлен местный житель 1995 г.р., которым даны признательные показания. Установлено, что после ссоры со своей знакомой мужчина бросил камень в ее автомобиль, повредив стекло и поверхность капота.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

В соответствии с ч. 1 ст. 167 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Будьте осторожны, осуществляя продажи или покупки через интернет

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска и сообщила о том, что неизвестный мужчина путем обмана завладел денежными средствами.

Установлено, что ранее заявительница на одном из Интернет сайтов разместила объявление о продаже котла. По указанному в объявлении телефону позвонил неизвестный и под предлогом внесения предоплаты убедил предоставить реквизиты, после чего с банковской карты заявительницы были списаны денежные средства в сумме более 36 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полиция призывает граждан быть предельно внимательными и бдительными при осуществлении денежных расчётов.

Чтобы не пострадать от преступных посягательств, исключите случаи предоплаты по предложениям о продаже товаров и предоставлении услуг на сайтах бесплатных объявлений. Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Помните, что, перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража труб с теплотрассы

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в районе ул. Гагарина в период проведения ремонтных работ теплоснабжающей организацией, неизвестные похитили подлежащие замене, демонтированные металлические трубы. В один день было похищено 6 труб, а затем еще три.

Общая сумма ущерба от кражи составила более 62 тыс. рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в совершении краж установлены — двое жителей г. Рыбинска 1990 г.р., 1976 г.р., которыми даны признательные показания. Подозреваемые пояснили, что похищенные трубы сдали в пункты приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России Рыбинское возбуждено два уголовных дела по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Решил воспользоваться чужой банковской картой

В дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что при неизвестных обстоятельствах утратил банковскую карту, с которой впоследствии были похищены денежные средства.

Сотрудниками полиции установлена причастность к совершению преступления жителя г. Рыбинска 2000 г.р., которым даны признательные показания.

Молодой человек пояснил сотрудникам полиции, что нашел чужую банковскую карту и решил воспользоваться ситуацией — оплатил свои покупки в торговых точках г. Рыбинска и Ярославля. Сумма ущерба составила более 4,5 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Будьте внимательны при обращении с банковской картой и не оставляйте ее без присмотра. Исключите доступ третьих лиц к карте. При потере карты следует обратиться в банк для ее блокировки.

Двое жителей Рыбинска задержаны за сбыт поддельных денег

Ранее в полицию г. Рыбинска поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в помещении аптеки попытался расплатиться купюрой, номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки, после чего скрылся.

В результате оперативных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции установлен и задержан мужчина 1990г.р., у которого обнаружена и изъята купюра с признаками подделки, номиналом пять тысяч рублей.

По подозрению в сбыте поддельных денег сотрудниками полиции также задержан мужчина 1998г.р. Установлена его причастность к сбыту нескольких таких купюр в торговых точках. Установлено, что поддельные купюры они приобрели в сети Интернет.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). По ходатайству следствия судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с данной статьей предусмотрено максимальное наказание в виде либо лишения свободы на срок до восьми лет.

Полиция продолжает пресекать факты повторного нарушения правил дорожного движения

Cотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В ночное время на улице Гагарина сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Ниссан», под управлением жителя г. Рыбинска 1959 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что ранее мужчина был привлечен за аналогичное преступление к уголовной ответственности и лишен права управления транспортными средствами.

В соответствии со ст. 264.1 УК за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Житель Рыбинского района подозревается в хранении наркотического средства растительного происхождения

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками МУ МВД России «Рыбинское» выявлен факт хранения наркотиков: в хозяйственной постройке, расположенной в одной из деревень Рыбинского муниципального района, были обнаружены и изъяты стебли растения.

В результате исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД, установлено, что изъятое является маковой соломой и частями растения «мак» общей массой 2 кг 300 гр, что является крупным размером. Установлен подозреваемый мужчина 1981 г.р., который пояснил, что хранил стебли мака для личного употребления.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. По ходатайству следствия подозреваемому – мужчине 1981 г.р. судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

УМВД России по Ярославской области напоминает, что любой гражданин, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может на условиях анонимности сообщить данные сведения в полицию. Звоните по телефону 02, с сотового – 102, а также по телефону доверия УМВД России по Ярославской области (4852) 73-10-50.