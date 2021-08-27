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Последние выходные лета

27.08.2021, 7:07, Погода
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В выходные на центрально-европейскую часть Россию распространится гребень скандинавского антициклона. Облака рассеются, осадков не ожидается, а температура местами повысится до 24 градусов.

В ночь на пятницу и утренние часы регион ждет последняя атака дождевых туч, после чего до конца августа инициатива в атмосфере будет принадлежать юго-западной периферии скандинавского антициклона, который постепенно выдавит ненастье за пределы почти всего региона.

Уже в пятницу вероятность осадков сократится до минимума, облака немного поредеют, а выглянувшее солнце прогреет воздух до климатической нормы. При этом, антициклону на высотах будет соответствовать высокий гребень с юга, он-то и обеспечить более теплую, чем норма, погоду без осадков в выходные и начале следующей недели.

В Москве 28-29 августа в дневные часы до +23 градусов, ночью не ниже 15 тепла. В Санкт-Петербурге и Ярославле на пару градусов прохладнее.

В начале следующей характер погоды не изменится, но к ее середине температура снизится и вновь ожидаются небольшие дожди.

Атмосферное давление в выходные – 750-748 мм ртутного столба. Ветер восточный, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 29 августа было в 1969 году: +30,3 градуса. А в этот день 1989 в городе было всего 0,4 градуса.




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