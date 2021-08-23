Рыбинск. Криминальная хроника с 16 по 22 августа

23.08.2021, 6:54, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинском районе полицейскими изъята маковая солома

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками МУ МВД России «Рыбинское» выявлен факт хранения наркотиков: в хозяйственной постройке, расположенной в одной из деревень Рыбинского муниципального района, были обнаружены и изъяты стебли растения.

В результате исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД, установлено, что изъятое является маковой соломой и частями растения «мак», общей массой 2 кг 300 гр, что является крупным размером. Установлен подозреваемый мужчина 1981 г.р., который пояснил, что хранил стебли мака.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. По ходатайству следствия подозреваемому – мужчине 1981 г.р. судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

УМВД России по Ярославской области напоминает, что любой гражданин, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может сообщить данные сведения в полицию. Звоните по телефону 02, с мобильного – 102. Телефон доверия УМВД России по Ярославской области (4852) 73-10-50.

Полиция продолжает пресекать факты повторного нарушения правил дорожного движения

Cотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В ночное время на улице Гагарина сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Ниссан», под управлением жителя г. Рыбинска 1959 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что ранее мужчина был привлечен за аналогичное преступление к уголовной ответственности и лишен права управления транспортными средствами.

В соответствии со ст. 264.1 УК за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Жительница Рыбинска оплачивала свои покупки чужой банковской картой, возбуждено уголовное дело

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что с утраченной им при неизвестных обстоятельствах банковской карты были сняты денежные средства.

Сотрудниками полиции установлена причастность к совершению преступления жительницы г. Рыбинска 1977 г.р., которой даны признательные показания.

Она пояснила, что ранее после совместного распития спиртных напитков с заявителем обнаружила забытую им у нее в квартире банковскую карту. Решила воспользоваться чужой банковской картой, расплачиваясь в различных магазинах г. Рыбинска за приобретаемый товар.

Сумма ущерба составила около 16 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Преступление раскрыто по горячим следам благодаря бдительности граждан

Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

В Рыбинске неизвестный у гаража на улице Крамского пытался похитить металлический лист, погрузив его в вызванный им автомобиль погрузчик «Газель» .

При транспортировке один из местных жителей заподозрил, что металл был похищен, остановил автомобиль и сообщил о своих подозрениях водителю. В это время наниматель автомобиля скрылся.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, установили личность подозреваемого, а также кому принадлежит имущество.

В совершении преступления подозревается житель г. Рыбинска 1989 г.р., которыми даны признательные показания. Он пояснил, что решил похитить металлический лист, чтобы сдать его в пункт по приему металлолома.

Сумма ущерба составила около 8,5 тыс. рублей.

Похищенное возвращено владельцу, расследование продолжается.

В Рыбинске следователями устанавливаются обстоятельства обнаружения тела 41-летней женщины

19 августа текущего года на берегу Рыбинского водохранилища было обнаружено тело 41-летней женщины, которая числилась пропавшей без вести. По факту ее безвестного исчезновения следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в результате поисковых мероприятий.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, 1991 года рождения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Следователем решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Житель Рыбинска похитил металлические изделия и сдал их в металлолом, возбуждено уголовное дело

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что территории ООО расположенного в районе ул. Орджоникидзе совершено хищение металлических изделий на сумму более 75 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен участковыми уполномоченными полиции — житель г. Рыбинска 1973 г.р.

Дав признательные показания, мужчина пояснил, что похищенное он сдал в пункт по приему цветного металла.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Жительница Рыбинска перевела мошенникам 320 тысяч рублей

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в дежурную часть МУ МВД России обратилась 37-летняя горожанка и сообщила, что неизвестные лица, представившись сотрудниками службы безопасности банка под предлогом защиты персональных данных убедили ее, используя банковское приложение оформить кредит, обналичить его, а затем перевести денежные средства на указанные номера телефонов. В результате чего, заявительница перевела мошенникам 320 тысяч рублей.

Сотрудники полиции предупреждают:

Никаких «безопасных» и «страховых» счетов не существует! Если на ваш номер телефона звонят неизвестные, представляются сотрудниками банков или представителями силовых органов, и сообщают, что с деньгами на вашем счете якобы произошли подозрительные действия, — не верьте! Это мошенники! Просто положите трубку и прекратите разговор. Мошенники изобретательны, и каждый день придумывают новые предлоги обмана населения. Будьте бдительны.

Житель Рыбинска похитил металлические изделия и сдал их в металлолом, возбуждено уголовное дело

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что территории ООО расположенного в районе ул. Орджоникидзе совершено хищение металлических изделий на сумму более 75 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен участковыми уполномоченными полиции — житель г. Рыбинска 1973 г.р.

Дав признательные показания, мужчина пояснил, что похищенное он сдал в пункт по приему цветного металла.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Двое жителей г. Рыбинска подозреваются в краже с крупным ущербом

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» задержаны подозреваемые в совершении кражи двое местных жителей 1982 г.р. и 1992 г.р.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Московской области и сообщила о том, что неизвестные лица из принадлежащего ей здания, расположенного в г. Рыбинске похитили строительный инструмент и другое имущество на сумму более 800 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Часть похищенного изъято.

Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что в течение месяца, отжав металлические решетки на окнах, проникали в помещение здания, расположенное в микрорайоне Мариевка и совершали кражи хранившихся там вещей. Часть похищенного сдали в пункт приема металлолома, продали незнакомым гражданам.

По ходатайству следствия одному из задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.