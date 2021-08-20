В Рыбинске росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже железнодорожных рельс ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже железнодорожных рельс

20.08.2021, 16:00, Новости
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В Рыбинске (Ярославская область) сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что около одного из предприятий, расположенного на юго-западной промышленной зоне неизвестный мужчина разбирает железнодорожные рельсы.

В ходе проверки полученной информации сотрудники Росгвардии обнаружили злоумышленника. Мужчина разобрал несколько креплений узлов рельс и погрузил их в автомобиль. Задержанного, ранее судимого 27-летнего местного жителя, передали полиции. Возбуждено уголовное дело.




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