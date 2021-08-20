В предчувствии осени

20.08.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

В последние дни погоду в центрально-европейской части России определяют циклоны и их атмосферные фронты.

Температура воздуха заметно понизилась, днем все же тепло, хоть и не жарко. Тем не менее, за счет довольно теплых ночей, среднесуточная температура пока еще превышает климатическую норму на 2-4 градуса.

Во второй половине недели погода оказалась под влиянием циклона с центром над Скандинавией. В зоне фронта прошли дожди, местами сильные с грозами, градом и шквалистым усилением ветра.

А в выходные к нему присоединится циклон с юга, который вновь принесет небольшие дожди.

21-22 августа днем в Москве до +22 градусов, ночью не ниже 12 тепла. В Ярославле в дневные часы около +19 градусов, а в Санкт-Петербурге – не выше +17.

В начале следующей характер погоды не изменится, но температура понемногу продолжит снижаться.

Атмосферное давление в выходные – 746-748 мм ртутного столба. Ветер северный, с переходом на западный, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 22 августа было в 1972 году: +35,1 градуса. А 21 августа 1988 года в городе было всего 5,0 градусов тепла.