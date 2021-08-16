Рыбинск. Криминальная хроника с 9 по 15 августа

16.08.2021, 9:45, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Мошенники украли у пенсионера более миллиона рублей

В дежурную часть отдела МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что пенсионер стал жертвой аферистов и лишился своих сбережений.

Разбираясь в ситуации, полицейские установили, что 71-летнему мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками «службы безопасности банка». Под предлогом аннулирования кредита, якобы оформленного на имя заявителя в одном из банков мошенниками, путем обмана убедили оформить другие кредиты и перевести денежные суммы на указанные номера телефонов. В течение недели заявитель и его супруга оформили несколько кредитов, обналичили их и несколькими транзакциями перевели мошенникам более 1 миллиона рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Полиция напоминает, что ни один сотрудник банка или службы безопасности не будет звонить клиентам и говорить, что денежные средства пытаются снять или перевести, требовать оформить кредит. В случае поступления подобных звонков настоятельно рекомендуется сразу же прекращайте разговор. Всю информацию по своим счетам вы можете узнать только в отделении банка или по номеру «горячей линии», которой указан на вашей платежной карте.

Мошенники используют технологию подмены номера, звонят якобы из финансовых учреждений, дежурных частей отделов полиции, с номеров должностных лиц, сведения о которых размещены на официальных сайтах, в том числе правоохранительных ведомств и просят выполнять требования «сотрудников банков».

Полиция предостерегает граждан от поспешных и необдуманных действий, связанных с переводом денежных средств незнакомым лицам, кем бы они не представлялись.

Подозреваемый в совершении кражи установлен, похищенное изъято

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Запахомовского микрорайона и сообщила, что днем неизвестные лица, через незакрытую форточку, проникли к ней в дом откуда похитили ноутбук стоимостью около 10 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен – житель г. Рыбинска 1990 г.р. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.158 ч.3 УК РФ (кража), ведется следствие. Похищенное изъято.

Установлен подозреваемый в умышленном повреждении чужого имущества

В отдел полиции г. Рыбинска поступило обращение местной жительницы о том, что ночью, пропал принадлежащий ей электросамокат, который был арендован и оставлен, в заблокированном состоянии, на ул. Волжская набережная. Ущерб составил около 55 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, житель г. Рыбинска 2001 г.р. Полицейскими установлено, что молодой человек обнаружил, оставленный на улице электросамокат, и захотел прокатиться, но не смог разблокировать средство передвижения. Тогда подозреваемый сбросил самокат с моста в реку Волгу. Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, зачем «утопил» технику пояснить не смог.

Отделом дознания МУ МВД России Рыбинское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

Двое жителей Рыбинска пытались похитить водонапорную башню

В Рыбинском районе сотрудниками полиции, которые прибыли по сообщению о том, что неизвестные на территории сельхозпредприятия, пытаются разобрать водонапорную башню, на месте происшествия были задержаны двое молодых людей.

Подозреваемые жители г. Рыбинска 1995 г.р., 2002 г.р., доставлены в МУ МВД России «Рыбинское». Они пояснили, что пытались разобрать водонапорную башню, чтобы сдать металл в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ, ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу).

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Рыбинске раскрыт угон автомашины

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что от территории предприятия, расположенного на ул. Б. Тоговщинской, совершен угон автомашины «ГАЗ-Валдай».

В ходе оперативных мероприятий полицейскими установлены подозреваемые в совершении преступления — двое 20-летних жителей г. Рыбинска. Молодые люди дали признательные показания. Они пояснили, что, заранее зная, о том, что данная автомашина не закрыта, а ключ зажигания находится в машине, решили прокатиться. Осуществляя передвижение на транспортном средстве, подозреваемые совершили ДТП и скрылись с места происшествия.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до одного года, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Кража металлических изделий с земельного участка

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже металлических изделий.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель поселка Копаево и сообщил о том, что неизвестные лица с его земельного участка похитили металлические изделия. Ущерб составил более 7,5 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый не работающий житель Рыбинского района 2002 г.р., который похитил металлические изделия с участка, а затем сдал в пункт приема металлолома. Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу кондитерских изделий

Мужчина 1983 г.р. пытался похитить 3 контейнера с заготовками для тортов.

Сотрудниками патрульно-постовой службы МУ МВД России «Рыбинское» задержан подозреваемый при попытке похитить кондитерские изделия. Ущерб составил 3600 рублей.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в центре г. Рыбинска в кофейню проник неизвестный.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники ППС, задержали подозреваемого, который пытался похитить 3 контейнера с заготовками для тортов

Мужчина 1983 г.р., житель п. Кстово Рыбинского района не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемым даны признательные показания, установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу». Расследование продолжается.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поиск очевидцев

Госавтоинспекция г. Рыбинска просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП и административных правонарушений, по которым в настоящее время проводятся административные расследования:

08.07.2021 года с 14 часов 15 часов в районе д. 63а по ул. Гражданская, г. Рыбинска произошло ДТП, в котором неустановленный водитель неустановленной автомашины совершил наезд на автомашину «Лада Веста» красно-чёрного цвета, с места ДТП скрылся. В действиях неустановленного водителя усматривается нарушение пункта 2.5 ПДД, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.27 КоАП РФ.

Также в Госавтоинспекции проводится административное расследование по факту создания 22.07.2021 неустановленным лицом помех в виде бетонных блоков на проезжей части ул. Братская и ул. Веденеева, г. Рыбинска. В данных действиях усматривается нарушение ПДД РФ, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данным ДТП и административному правонарушению просьба обратиться в дежурную часть ОР ДПС ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» по телефону (4855) 222-427.