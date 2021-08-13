До осени еще будет погода

13.08.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Уходящая неделя отметилась в центрально-европейской части России сильными дождями и грозами.

И неудивительно – место антициклона, ушедшего на восток, занял ненастный циклон из Скандинавии. Температура воздуха была не такая и высокая, но все же заметно выше нормы. Однако летняя погода еще вернется, ведь очередной антициклон из Европы вновь идет в ЦФО.

По прогнозам метеорологов, в пятницу, с отходом фронтального раздела, погода начнет улучшаться – дожди приобретут кратковременный характер, а сквозь облака станет проглядывать солнце.

В Москве и Ярославле в выходные ожидается днем до 26 градусов тепла, в ночные часы не ниже +16. А вот Санкт-Петербургу не повезло – Северная столица останется под влиянием циклона – температура не поднимется выше +21, и будет дождливо.

В начале следующей характер погоды не изменится – будет тепло и осадков не ожидается.

Атмосферное давление в 14-15 августа – 752-746 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 15 августа было в 2007 году: +31,7 градуса. А в этот день 1978 года в городе было всего 4,8 градуса тепла.