Тепло с дождями

06.08.2021, 6:37, Погода

Теги: Выходные, Погода

В центрально-европейской части России в ближайшие выходные пройдут дожди, после которых в регион вновь придет очень теплая погода.

Молодой циклон, который возник на волне атмосферного фронта над севером Адриатики, увлекаемый юго-западными воздушными потоками, движется на северо-восток. Антициклон, надолго задержавшийся над ЕТР, замедлил продвижение циклона и над Белоруссией заставит его повернуть к Балтийскому морю, отмечают метеорологи.

Однако теплый фронт циклона все же окажет влияние на центральные области России. С ним в пятницу и субботу пройдут дожди. Но после прохождения фронтальных дождей в регион придет очень теплая погода (хотя без осадков все равно не обойдется). Значения средней суточной температуры могут превысить климатическую норму на 4-6 градусов.

7-8 августа в Москве до +28 градусов днем и не ниже 18 тепла ночью. В Ярославской области на 3-5 градусов прохладнее, а в Санкт-Петербурге влияние циклона окажется еще сильнее – днем в субботу не выше +19.

В начале следующей температура немного повысится (в понедельник в Москве до +29 градусов), при этом вероятность небольших дождей сохранится.

Атмосферное давление в выходные – 744-749 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 8 августа было в 2010 году: +34,3 градуса. А 7 августа 2019 года в городе было всего 7,2 градуса тепла.