Рыбинск. Криминальная хроника с 19 по 25 июля

26.07.2021, 7:37, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Житель г. Рыбинска по указаниям неизвестных перевел около 1 млн рублей

Полиция г. Рыбинска призывает жителей города и района исключить общение с незнакомыми лицами, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов и финансовых учреждений, сообщающих о подозрительной активности неизвестных лиц в отношении счета клиента, убеждающих оказать помощь в поимке мошенников.

В МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Северный 1979 г.р. Он пояснил, что ему неоднократно поступали звонки по телефону от лиц, которые представлялись сотрудниками банка. Затем позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником финансовой организации, сообщил, что им зафиксирована попытка хищения его накоплений, хранящихся на счетах в одном из банков. Чтобы пресечь «незаконное списание денежных средств» и помочь поймать мошенников, незнакомец убедил заявителя оформить кредиты, обналичить денежные средства и перевести на указанные им телефонные номера.

Мужчина не стал обращаться для уточнения в банк, выполнил указания звонившего. На указанные ему злоумышленником телефонные номера перевел денежные средства в сумме около 1 млн рублей. И только спустя несколько дней понял, что все это время общался с мошенниками.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст 159 УК РФ (Мошенничество). Ведется расследование.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции.

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Ни банки, ни правоохранительные органы никогда не попросят вас снять наличные денежные средства в банкомате и перевести их на якобы безопасный счет, а также продиктовать коды из СМС, трехзначный код безопасности на обратной стороне банковской карты (CVV и СVC), информацию о сроке действия карты, не потребуют помочь в расследовании мошенничества, используя ваши счета или наличные денежные средства. Ни банки, ни правоохранительные органы не просят установить приложение, для удаленной поддержки или управления данными. Так делают только мошенники!

Общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте.

Алгоритм действий при поступлении таких звонков только один – сразу же прекратить разговор, как только речь касается ваших финансов!

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже имущества

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Зачеремушного микрорайона и сообщил о том, что у него из квартиры пропал телевизор и велосипед. Ущерб составил 27 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлены обстоятельства совершения преступления — имущество было похищено после совместного распития спиртных напитков с малознакомым ранее судимым, не работающим мужчиной 1991 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что находясь в гостях, когда заявитель уснул после распития спиртного, похитил телевизор, велосипед скрылся.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в грабеже

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Веретье 1972 г.р. с заявлением о грабеже. Установлено, что в ночное время на площади Маршала Жукова в Рыбинске неизвестный открыто похитил лежавшую на лавке сумку заявительницы, в которой находились документы и деньги, и скрылся. Сумма ущерба составила 1 500 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый житель микрорайона Заволжье 1991 г.р. Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Похищенное частично изъято.

В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет.

По подозрению в истязании ребенка задержан 42-летний мужчина

В следственном отделе по городу Рыбинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Рыбинска по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

Следователи установили, что местный житель города Рыбинска после вступления в брак, стал проживать в квартире своей жены, у которой от предыдущего брака имеется дочь. В период с 4 по 8 июня текущего года, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире по месту жительства, из чувства личной неприязни, проявляя явную агрессию и злобу, систематически избивал свою 12-летнюю падчерицу, причиняя ей физическую боль и психические страдания. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей причинены многочисленные кровоподтеки и ссадины.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в мошенничестве в отношении пенсионерки

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Переборы 1938 г.р. с заявлением о том, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами.

Установлено, что к заявительнице по месту жительства пришла неизвестная женщина, которая представилась социальным работником. Под предлогом предоставления компенсации и пайка «детям войны» гостья получила от пенсионерки деньги в сумме 4000 рублей, пояснив, что это налог за компенсацию. Спустя некоторое время заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая – неработающая, ранее судимая местная жительница 1965 г.р.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Подозреваемой даны признательные показания.

Сотрудники полиции напоминают, что преступники используют различные схемы обмана доверчивых граждан. Основная цель мошенников – заставить гражданина отдать свои денежные средства добровольно. Никогда не переводите и не передавайте денежные средства незнакомым лицам, какие бы предлоги они не называли. Будьте внимательны и осторожны!

Установлен подозреваемый в совершении хищения телефона и денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил, что обнаружил пропажу кошелька и сотового телефона. Сумма ущерба составила 11 600 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – житель микрорайона Западный 1989 г.р.

Установлены обстоятельства совершения преступления: заявитель в состоянии алкогольного опьянения уснул на лавочке, находясь на улице Стоялая. Воспользовавшись этим, злоумышленник похитил из сумки заявителя сотовый телефон, кошелек с деньгами и банковскими картами, а затем оплатил похищенной картой товары в магазинах города на общую сумму 6 700 рублей.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемым даны признательные показания.

Полиция предупреждает, что злоупотребление спиртным может как превратить вас в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение. В случае совершения преступления (правонарушения) при первой возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Установлен подозреваемый в совершении хищения денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска 1993 г.р. с заявлением о пропаже банковской карты, с которой впоследствии были списаны денежные средства. Ущерб составил более 2000 рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что заявитель оставил на берегу реки без присмотра свой рюкзак, в котором находилась банковская карта. Неизвестный воспользовался ситуацией, похитил карту, после чего оплатил ей покупки бесконтактным способом в магазинах города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый местный житель 1996 г.р.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемым даны признательные показания, он задержан в порядке ст.91 УПК РФ.