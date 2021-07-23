Похолодание надолго не задержится
 

Похолодание надолго не задержится

23.07.2021, 7:07, Погода
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Пока среднемесячная температура июля в центрально-европейской части России на 3-5 градусов превышает климатическую норму, а количество осадков составляет всего чуть более четверти от положенного.

Тем не менее, в похолодание пришло. Температурные «выбоины» этой недели, связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Прохладная воздушная масса в сопровождении локальных ливней стала поступать в регион по восточной окраине Западноевропейского антициклона, отмечают метеорологи.

Но уже в выходные температура начнет повышаться и на следующей неделе вновь превысит норму.

В Москве и Ярославле 24-25 июля в дневные часы температура повысится до 23 градусов тепла, ночью не ниже +14. В Санкт-Петербурге – до +25 градусов.

В начале следующей температура повысится к середине недели до 29 градусов, дождей не ожидается.

Атмосферное давление в выходные – 745-753 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 24 июля было в 2010 году: +34,4 градуса. А в это день 1968 года в городе было всего 7,4 градуса тепла.




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