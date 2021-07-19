Рыбинск. Криминальная хроника с 12 по 18 июля

19.07.2021, 7:47, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Установлен подозреваемый в совершении хищения телефона и денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил, что обнаружил пропажу кошелька и сотового телефона. Сумма ущерба составила более 4,5 тыс. рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый неработающий житель микрорайона Северный 1961 г.р.

Установлены обстоятельства совершения преступления — заявитель в состоянии алкогольного опьянения, уснул на одной из остановок в центре города. Воспользовавшись этим, злоумышленник похитил из сумки заявителя сотовый телефон, кошелек с деньгами и банковскими картами, а затем оплачивал похищенной картой товары в магазинах города.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемым даны признательные показания. Похищенное частично изъято.

Полиция предупреждает, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Установлен подозреваемый в совершении кражи денег с банковской карты

Участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый в краже денежных средств.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Скоморохова гора и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств с банковской карты.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый неработающий местный житель 1978 г.р., который воспользовавшись чужой, найденной им банковской картой, оплатил покупки в магазинах города. Злоумышленник похитил у заявительницы более 7 тыс. рублей.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что недалеко от магазина в микрорайоне Скоморохова гора нашел чужой кошелек, где находилась банковская карта, которой впоследствии он воспользовался, оплачивая свои покупки.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Рыбинском районе

15 июля в Рыбинском районе на автодороге «Добрино-Будихино» по предварительной информации после ДТП (в результате опрокидывания) в кювете обнаружен сгоревший автомобиль «Лада Калина», в котором обнаружены останки человека. Личность устанавливается.

На место выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

Как следует из материалов уголовного дела, руководство предприятия с мая по июль 2020 года не выплачивало заработную плату шести работникам. Общая сумма задолженности составляет 193 678 рублей. Задолженность до настоящего времени не погашена.

В настоящее время в рамках расследования данного уголовного дела устанавливаются конкретные лица из числа руководства, причастные к совершению преступления. Также проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение исполнения работодателем обязательств по соблюдению гарантированного Конституцией Российской Федерацией права работников на вознаграждение за труд.

Следствием будут приняты меры к установлению причин и условий совершенного преступления.

В Рыбинске выявлена фальшивая купюра

В Рыбинске в финансовом учреждении при приеме денежных средств обнаружена и изъята денежная купюра номиналом 5000 рублей с признаками подделки.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Сотрудники полиции напоминают: будьте внимательны и осторожны!

— Если вам пытаются сбыть поддельную купюру, не отказывайтесь от нее и не возвращайте сбытчику;

— Постарайтесь максимально точно запомнить приметы этого человека и транспорт, на котором он передвигался.

— Незамедлительно вызывайте сотрудников полиции тел. (4855) 21-00-11; 02.

Сотрудниками полиции раскрыта кража денег и ювелирных украшений из квартиры

Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый, в совершении кражи из квартиры, при попытке скрыться из города.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница поселка Копаево и сообщила о том, что из квартиры по месту жительства пропали денежные средства и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила более 27 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый — неработающий житель г. Санкт — Петербурга 1976 г.р., который познакомился с заявительницей в сети Интернет, а затем приехал к ней в гости. Спустя несколько дней, когда хозяйка квартиры находилась на работе, «гость» похитил денежные средства, украшения и скрылся.

Сотрудниками полиции подозреваемый задержан в поезде, при попытке уехать из города.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими раскрыта серия краж из магазинов

Участковыми уполномоченными полиции установлена личность подозреваемого в совершении краж из магазинов.

В полицию г. Рыбинска поступили заявления о том, что из сетевых магазинов совершены кражи товара.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлена личность подозреваемого — ранее привлекавшегося к ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение) жителя Рыбинска 2002 г.р., который из торговых залов похищал товар.

Установлена его причастность к совершению 4 таких краж. Общая сумма ущерба составила более 6 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Подозреваемым даны признательные показания. Расследование продолжается.

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Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рыбинское» приглашает своих граждан, отслуживших в Вооруженных силах РФ, имеющих среднее специальное образование, высшее юридическое образование, высшее (военное, техническое) образование для прохождения службы в органах внутренних дел на должностях:

– полицейский ППС МУ МВД России «Рыбинское»;

– дознаватель;

– участковый уполномоченный полиции;

– полицейский взвода комендантского по охране объектов органов внутренних дел;

– оперуполномоченный уголовного розыска;

– помощник дежурного дежурной части по разбору с доставленными.

ОП «Пошехонский» МУ МВД России «Рыбинское»:

– участковый уполномоченный полиции;

– полицейский — водитель;

– оперуполномоченный уголовного розыска.

Денежное довольствие сотрудников в месяц составляет у офицерского состава от 34 250 рублей, младшего начальствующего состава от 20 000 рублей.

Законодательными актами установлены льготы для сотрудников органов внутренних дел: право на пенсию после 20 лет выслуги (учитывая службу в ВС). Выплачиваются: материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания ежегодно к отпуску.

Справки об условиях приема и прохождения службы, денежном довольствии и льготах, можно получить по адресу: ул. Карякинская, д. 51, каб. 40а. «Отдел по работе с личным составом» – с 14 до 18.00, тел. (4855) 21-17-03.