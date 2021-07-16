Жара отступит в понедельник

16.07.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

До конца недели центрально-европейская часть России останется под влиянием очень теплых и неустойчивых воздушных масс.

Антициклон, который в течение длительного времени удерживал в регионе аномально жаркую погоду, дал слабину и начал разрушаться, отмечают метеорологи. С севера и востока активизировались атмосферные фронты. Но это не значит, что погода в одночасье изменится.

В выходные еще будет жарко, но уже в понедельник характер погоды начнет меняться – пройдут кратковременные дожди с грозами, и жара отступит.

17-18 июля в Москве и Ярославле до 31 градуса жары днем, и не ниже +19 ночью. В Санкт-Петербурге на пару градусов прохладнее.

В начале следующей температура начнет понижаться – до 21 градуса к середине недели – скажутся северо-восточные атмосферные фронты.

Атмосферное давление в выходные – 746-742 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 18 июля было в 1970 году: +32,2 градуса. А в это день 1995 года в городе было всего 5,7 градуса тепла.